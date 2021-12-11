تدخل لفض مشاجرة .. التصريح بدفن جثة خراط لقى مصرعه فى شبرا الخيمة

أمرت نيابة شبرا الخيمة بالتصريح بدفن جثة خراط لقى مصرعه عندما تدخل لفض مشاجرة بين طرفين وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وتحريز السلاح المستخدم بالواقعة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار المتهم الهارب.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة باستقبال مصاب برش خرطوش بالوجه والرقبة والعينين وتوفى خلال تقديم العلاج له.



وعلى الفور جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "س و أ"، 24 سنة خراط " متوفى" مقيم دائرة القسم خلال مشاجرة بين "م ح ف" 33 سنة سائق و"ع إ س" 23 سنة مقيمان دائرة القسم وتدخله لمحاولة فض المشاجرة أطلق "أ م ع" 23 سنة عامل بمطعم مقيم دائرة القسم عيار نارى من "فرد خرطوش" خلال تدخله لمناصرة الثانى فأحدث إصابة المجنى عليه وفر هاربا وتولت النيابة التحقيق.