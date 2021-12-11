آداب عين شمس تشارك في مهرجان الإكتفاء الذاتي للموسيقى والكورال

شارك فريق كورال كلية الآداب جامعة عين شمس بمهرجان الاكتفاء الذاتي للموسيقى والكورال للجامعة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الذى أقيم مساء الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ بمسرح كلية البنات جامعة عين شمس، وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا.د مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب ، وإشراف وحضور ا.د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب ، ومتابعة ا. نعمات خليفة مديرة إدارة رعاية الشباب ، وبحضور عدد كبير من الطلاب وعلى رأسهم الطالبة حبيبة ناصر رئيسة اتحاد طلاب الكلية ، والطالبة مريم عادل نائبة رئيسةالاتحاد، والطالب كريم ابراهيم امين اللجنه الفنية والأمينة المساعدة اماني محسن ، وعدد من مسئولى اللجنة الفنية بإدارة رعاية الشباب .



وأعربت د.حنان كامل عن سعادتها بمشاركة كورال الكلية بالمهرجان تحت شعار : "و دعّ الموسيقى تأخذُكَ بعيداً، حيثُ تمنيت " وأشادت بالأداء الغنائي البارع والمشرف ، حيث أجاد فريق كورال الكلية، وسط انسجام الحضور وتصفيقهم واستمتاعهم بالفقرات الغنائية التى قدمها الكورال تحت قيادة وتدريب المايسترو إبراهيم عبد الجبار ، كما نجح كورال الكلية في أداء عدد من الأغاني التراثية والطربية التي تتميز بالأصالة والصعوبة في الأداء إلا على المتميزين .



وقد تكون برنامج الحفل من الغناء الجماعي والفردي لعدد من الأغاني منها : ( الاناشيد الوطنية للدول العربية و اغنية لاه تياه - قلبي ومفتاحه " غناء جماعي " ، أماالغناء الفردى فكان لأغنيات: دارت الأيام أداء الطالبة دعاء محمد - اغنية كلمات أداء الطالبة دينا كمال -

- فوق الناخل أداء الطالب اسلام سعيد - ليال الأنس أداء سلمى هشام واختتم " فريق كورال الكلية" الحفل بوصلة تراثية " فلكلور" جماعي من كلمات احمد سمير صقر .



جدير بالذكر أنه قد شارك في الكورال ٣٠ طالب وطالبة يتميزون بروعة وعذوبة الأصوات والأداء الغنائي على رأسهم نسمة مصطفى رئيسة الكورال ونائبتها رودينة ذكى ، كما أطلق طلاب الاتحاد هاشتاج يحمل عنوان " الفنية مثالية " دعما وتأييدا منهم لمجهودات اللجنة الفنية .



كما التزم جميع الحضور بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المفروضة من إدارة الجامعة لمواجهة انتشار مستجدات فيروس كورونا .