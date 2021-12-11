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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب عين شمس تشارك في مهرجان الإكتفاء الذاتي للموسيقى والكورال

جانب من الطلاب
جانب من الطلاب

شارك فريق كورال كلية الآداب جامعة عين شمس بمهرجان الاكتفاء الذاتي للموسيقى والكورال للجامعة ٢٠٢١  / ٢٠٢٢ الذى أقيم مساء الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ بمسرح كلية البنات جامعة عين شمس، وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا.د مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب ، وإشراف وحضور ا.د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب ، ومتابعة ا. نعمات خليفة مديرة إدارة رعاية الشباب ، وبحضور عدد كبير من الطلاب وعلى رأسهم الطالبة حبيبة ناصر رئيسة اتحاد طلاب الكلية ، والطالبة مريم عادل نائبة رئيسةالاتحاد، والطالب كريم ابراهيم امين اللجنه الفنية والأمينة المساعدة اماني محسن ، وعدد من مسئولى اللجنة الفنية بإدارة رعاية الشباب .


وأعربت  د.حنان كامل عن سعادتها بمشاركة كورال الكلية بالمهرجان تحت شعار :  "و دعّ الموسيقى تأخذُكَ بعيداً، حيثُ تمنيت " وأشادت بالأداء الغنائي البارع والمشرف ، حيث أجاد فريق كورال الكلية، وسط انسجام الحضور وتصفيقهم واستمتاعهم بالفقرات الغنائية التى قدمها الكورال تحت قيادة وتدريب المايسترو إبراهيم عبد الجبار ، كما نجح  كورال الكلية في أداء عدد من الأغاني التراثية والطربية التي تتميز بالأصالة والصعوبة في الأداء إلا على المتميزين .


وقد تكون برنامج الحفل من  الغناء الجماعي والفردي لعدد من الأغاني منها : ( الاناشيد الوطنية للدول العربية و اغنية لاه تياه  - قلبي ومفتاحه  " غناء جماعي "  ، أماالغناء الفردى فكان لأغنيات: دارت الأيام أداء الطالبة دعاء محمد - اغنية كلمات أداء الطالبة دينا كمال -   
- فوق الناخل أداء الطالب اسلام سعيد -  ليال الأنس أداء سلمى هشام  واختتم " فريق كورال الكلية" الحفل بوصلة تراثية " فلكلور" جماعي من كلمات احمد سمير صقر .


جدير بالذكر  أنه قد شارك في الكورال ٣٠ طالب وطالبة يتميزون بروعة وعذوبة الأصوات والأداء الغنائي على رأسهم نسمة مصطفى رئيسة الكورال ونائبتها رودينة ذكى ، كما أطلق طلاب الاتحاد هاشتاج يحمل عنوان " الفنية مثالية " دعما وتأييدا منهم لمجهودات اللجنة الفنية  .


كما التزم جميع الحضور بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المفروضة من إدارة الجامعة لمواجهة انتشار مستجدات فيروس كورونا .

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