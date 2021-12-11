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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. دار الإفتاء تكشف حكم تجميد البويضات وشروطها.. وعلي جمعة يقدم حل مجرب للطفل الذي لا يصلي

دار الافتاء
دار الافتاء

نشر موقع صدى البلد، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصدها في التقرير التالي:

 

دعاء حفظ الأهل من كل مكروه .. احرص على ترديده
 

الشك في الصلاة وحكم نسيان ركعة بعد الإنتهاء منها.. دار الإفتاء ترد

بعد تصريحات شيرين.. دار الإفتاء تكشف حكم تجميد البويضات وشروطها

ابني لا يصلي فماذا أفعل معه؟.. علي جمعة يقدم حلا مجربا
 

صلاة الاستسقاء.. حكمها وكيفيتها ووقتها ودعاؤها
 

ما المستفاد من ذكر قصة البقرة في القرآن؟.. علي جمعة يوضح
 

دعاء قضاء الحاجة بسرعة البرق والرعد
 

يوصل لمرتبة الإحسان.. أستاذ بجامعة الأزهر يكشف عن أبلغ تعريف للتصوف
 

هل يجوز للحائض دخول المسجد ؟.. في هذه الحالة
 

هل تكفي سورة البقرة لفك السحر؟.. اقرأها على هذه الأعمال والأسحار
 

الفتاوى المهمة دار الإفتاء حكم تجميد البويضات تصريحات شيرين الشك فى الصلاة دعاء حفظ الاهل

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