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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأييد حكم الإعدام على قاتل عروس بنها.. وأسرة تقى: حقها رجع النهاردة

عروس بنها
عروس بنها

سادت حالة من الفرح بين أسرة الطالبة تقى ناجى المعروفة إعلاميا بـ "عروس بنها" التي قتلت على يد جارها قبل زفافها بعد قيام محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد المتهمين وتأييد الحكم الصادر بالسجن والحبس على باقي المتهمين .


واستقبلت أسرة المجنى عليها الحكم بالفرح والزغاريد مؤكدين أن حق تقى رجع النهارده بعد القصاص العادل من المتهمين وتأييد حكم الإعدام على المتهمين.


وقضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد قاتل عروس بنها  وتأييد الحكم الصادر بالسجن والحبس على باقي المتهمين .


صدر الحكم برئاسة، المستشار محمد رضا حسين وعضوية المستشارون على حسامین ، عادل عمارة و ياسر جميل ، أحمد أمين ،هشام الجندى ود.أكرم بكري  وتامر الجمال ، حسن عبد الحميد ،وحسام الجيزاوي  الحمزاوي ومحمد أبو باشا نواب رئيس محكمة النقض. 


كانت أجهزة الأمن بالقليوبية ألقت القبض فى مارس من العام الماضى على كل من "حسان.ص" الشهير بحسان الوزير و"أحمد.ح. ق" المتهمين الرئيسيين فى القضية.


وتبين تورط اثنين آخرين وهما أشقاء المتهم الأول فى واقعة قتل تقى ناجى الطالبة بكلية الآداب ببنها يوم نقل أثاث الزوجية الخاص بها بـ21 طعنة نافذة فى أماكن متفرقة بالرقبة والصدر والرئة اليسرى واليد وأماكن متفرقة من الجسد كما فى جاء فى تقرير الطب الشرعى.

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