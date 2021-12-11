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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مساعدة الأسر الاكثر احتياجا بسيوة

توزيع 15جهاز عروسة دعما لفتيات سيوة ومساعدات لـ 300 أسرة

مساعدات لغير القادرين
مساعدات لغير القادرين في سيوة

وزع مركز ومدينة سيوة مساعدات عينية ل ٣٠٠ أسرة، هدية من قبل إحدي مؤسسات المجتمع المدني تيسيرا عليهم.

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حيث قام بالتوزيع محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة ، وبحضور  أحمد علي باغى سكرتير المركز، ورؤساء القرى، وعثمان عبدالخالق مدير إدارة التضامن الاجتماعي بسيوة، و الدكتور منة الله خاطر ممثلة جمعية أنهار الفردوس الخيرية.


وأوضح رئيس مدينة سيوة ، أنه تم التوزيع من خلال ١٥ متطوع  وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مضيفا أن تضمن التوزيع  ١٥ جهاز عروسة مكون من  (ثلاجة ١٢ قدم ٢ باب، بوتاجاز ٤ شعلة،  غسالة ٥ كيلو، أسطوانة غاز )، تركيب ١٦ سقف منازل، تركيب ١٥ وصلة، توزيع ١٣٠ كجم لحوم، ١٠٠ شنطة مواد غذائية، ٢٥٠ لحاف، ٢٥٠ ترنج، ٤٠ تيشرت أطفال مختلف الأعمار، ٢٥ سرير ١٢٠سم، ٢٥ مرتبة، ٢٥ مخدة، وعدد ثلاثة مشروعات صغيرة. 
 
وأكد رئيس  مدينة سيوة، أنه تم توزيع المساعدات العينية لمستحقيها من أهالي سيوة مقدما  الشكر والتقدير لجميع المشاركين في القافلة الخيرية لمجهوداتهم الملموسة.

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