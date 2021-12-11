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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشنوق وسط الزراعات.. انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة خمسيني بكفر شكر

جثة
جثة

أمرت نيابة كفر شكر بمحافظة القليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة مسن عثر علي جثتة بطريق فرعى وسط الزراعات بقرية الشقر بدائرة المركز والتصريح بالدفن عقب ذلك ، كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال اهلية المتوفى. 
تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد طه حسين رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بعثور أحد الأهالى على جثة شخص بطريق فرعى وسط الزراعات بقرية الشقر دائرة المركز.
جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وتشكل فريق بحثى وانتلقت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

وبالمعاينة والفحص تبين عثور أحد الأهالى أثناء عبوره بأحد طرق الزراعات الفرعية بقرية الشقر دائرة المركز، على جثة "ج.  أ.ض" عامل بطابونة 57 سنة مشنوقا بواسطة قطعة ملابس مربوط أحد أطرافها برقبته والطرف الأخر بشجرة ، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر شكر المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.

كفر شكر مدير أمن القليوبية أمن القليوبية مركز شرطة تحريات المباحث مستشفى كفر شكر المركزى مدير المباحث الجنائية قرية الشقر

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