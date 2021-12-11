مثقفة ومجتهدة.. نبيلة عبيد تهنئ ليلى علوي على تكريمها بمهرجان البحر الأحمر

عبرت النجمة نبيلة عبيد، عن سعادتها الكبيرة بتكريم الفنانة ليلى علوي خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر الدولي بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



ونشرت نبيلة عبيد، صورة للفنانة ليلي علوي وكتبت قائلة: "مبروك للنجمة الكبيرة ليلى علوى تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فى دورته الأولي.. ليلى علوي ممثلة مثقفة ومجتهدة وتستحق التكريم.. مساكم ورد".



واحتضنت مدينة جدة السعودية، أول مهرجان سينمائي بالمملكة، عقب رفع الحظر عن دور السينما في عام 2018، ويستمر المهرجان حتى 16 ديسمبر الجاري ويعرض فيه 138 فيلم روائي قصير وطويل من مختلف بلاد العالم، وشهد المهرجان تكريم الفنانة ليلى علوي والمخرجة السعودية هيفاء المنصور.