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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 6 سنوات لميكانيكي و3 لشريكة لاتجارهما في المخدرات بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها فى القليوبية بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه  لميكانيكي لحيازته مخدر الهيروين بقصد الإتجار وعلى شريكه عامل بمحل زيت بالسجن  3 سنوات وغرامة ألف جنيه بحيازة المخدرات والسلاح ومصادرة المضبوطات مع المتهمين.
وتضمن أمر الإحالة ضبط "خالد.خ" ميكانيكي سيارات و"عمر.ف" عامل بمحل زيت بحيازة مخدر الهيروين بقصد الإتجار وإحراز الثاني فرد خرطوش سلاح وطلق خرطوش.
وكانت معلومات سرية قد وردت لأجهزة أمن القليوبية حيازة المخدرات وسلاح ناري فرد خرطوش حيث أكدت المعلومات السرية الواقعة.
وفي أحد الأكمنة تمكنت أجهزة الأمن بإدارة البحث الجنائي ومكافحة المخدرات بالقليوبية من ضبط كل من الميكانيكي وبحوزته الهيرويين المخدر بقصد الإتجار ومعه صديقه عمر عامل في محل زيوت وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار في غير الأحوال المصرح لهما بحملها.
ألقي القبض على المتهمين وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما وإحالتهما لمحكمة الجنايات التي قضت بحكمها السابق لمخالفتهما قانون العقوبات بمكافحة الإتجار في المخدرات وتنظيم استعمالها والقوانين الخاصة بشأن الأسلحة والذخائر حيث تم محاكمة المتهمين طبقا لمواد الاتهام حيث قررت المحكمة معاقبتهما بالسجن المشدد 6 سنوات للأول و3 للثاني لحيازة المخدرات والسلاح.

القليوبية محافظة القليوبية بنها مدينة بنها النيابة العامة

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