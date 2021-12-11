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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحمد لله.. الونش بعد تأهل الفراعنة لنصف نهائي كأس العرب

الونش
الونش

احتفل محمود حمدى الونش لاعب منتخب مصر بتأهل الفراعنة للدور نصف النهائي لكأس العرب عقب تحقيق الفوز على منتخب الأردن 3-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم .


ونشر مدافع منتخب مصر عبر حسابه علي "انستجرام" صور له وكتب قائلا :"الحمد لله كثيرا" وانهالت عليه التعليقات.


يلتقي منتخب مصر مع نظيره التونسي في نهائي بطولة كأس العرب يوم الأربعاء المقبل في تمام الخامسة مساء .


وانتهت مباراة مصر والأردن التي أقيمت على ملعب استاد الجنوب القطري، بفوز الفراعنة 3-1 وذلك ضمن منافسات الجولة المؤهلة لدور نصف نهائي بطولة كأس العرب.

محمود حمدي الونش منتخب مصر كأس العرب التأهل لنصف النهائي مصر والأردن

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