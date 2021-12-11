الحمد لله.. الونش بعد تأهل الفراعنة لنصف نهائي كأس العرب

احتفل محمود حمدى الونش لاعب منتخب مصر بتأهل الفراعنة للدور نصف النهائي لكأس العرب عقب تحقيق الفوز على منتخب الأردن 3-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم .



ونشر مدافع منتخب مصر عبر حسابه علي "انستجرام" صور له وكتب قائلا :"الحمد لله كثيرا" وانهالت عليه التعليقات.



يلتقي منتخب مصر مع نظيره التونسي في نهائي بطولة كأس العرب يوم الأربعاء المقبل في تمام الخامسة مساء .



وانتهت مباراة مصر والأردن التي أقيمت على ملعب استاد الجنوب القطري، بفوز الفراعنة 3-1 وذلك ضمن منافسات الجولة المؤهلة لدور نصف نهائي بطولة كأس العرب.