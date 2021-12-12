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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. فتح باب التقديم لأبناء كفر الشيخ للحصول على أراضٍ بالوادي الجديد

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم، الأحد، فتح باب التقديم لصغار المزارعين وأصحاب المهن الزراعية عن الجادين مـن أبناء المحافظة الراغبين في التقدم بطلباتهم للحصول على قطعة أرض قابلة للزراعة عبارة عن خمسة أفدنة، مسكن حوالی 100 متر مربع، مكتمل المرافق، حظيرة مواشي 300 متر مربع، إيجار منتهـى بالتمليـك مـع توافر كافـة الخـدمات «مساجد، مـدارس، وحـدات صحية أسواق»، بمحافظة الوادي الجديد.


يأتي هذا ضمن مشروع إقامة مجتمعات تنموية عمرانية وتنفيـذ مـقـترح الجـذب السكاني من محافظات الدلتا والموقع بشأنها بروتوكول التعـاون برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلـس الوزراء، وسيتم التخصيص لمن تتوافر فيهم الشروط والأحكام الواردة بالطلب وكراسة الشروط.

وذكرت المحافظة، خلال بيان إعلامي، شروط التقدم أن يكون من أبناء محافظة كفر الشيخ، متزوج ويعول، السن لا يزيد عن 45 عاماً ولا يقل عن 25 عاماً، لا يعمل بالقطاع الحكومي أو الخاص، لا يمتلك حيازة زراعية أكثر من نصف فدان، و يمارس مهنة الزراعة، ألا يكون سبق له الاستفادة من أي مشروعات تنموية مثل هذا المشروع، لم يسبق صدور أية أحكام في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ضده، ويتم سحب طلبات التقديم لاستيفاء الملفات وتقديمها من خلال الوحدات القروية ومجالس المدن، بدءاً من اليوم الأحد الموافق 12 ديسمبر الجاري ولمدة شهر.

الوادى الجديد كفر الشيخ رئيس مجلس الوزراء محافظة الوادى الجديد محافظة كفر الشيخ الدكتور مصطفى مدبولى الزراعة مجلس الوزراء

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