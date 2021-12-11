نشرة أخبار العالم.. مشاهد دمار مرعب من أعاصير أمريكا.. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر الجيش باالاستعداد لضرب إيران.. وتحذير أوروبي من أوميكرون

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

ليلة الدمار والموت.. 30 إعصارا تسحق 6 ولايات أمريكية في 24 ساعة.. مشاهد لا تُصدق

اجتاحت سلسلة من الأعاصير ولايات الوسط والجنوب في الولايات المتحدة الأمريكية منذ مساء أمس الجمعة، مخلفة قدرًا هائلًا من الدمار وعشرات القتلى، وتعد ولاية كنتاكي وسط البلاد الأكثر تضررًا.

وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير إن الولاية عاشت واحدة من أسوأ الليالي في تاريخها، ورجح أن يتراوح عدد ضحايا الأعاصير في ولايته وحدها بين 70 و100 قتيل.

وأعلن حاكم الولاية الأمريكية، حالة الطوارئ، قائلا إن ما حصل لا يمكن وصفه، "ولا يشبه أي شيء رأيته من قبل"، لأن الأعاصير دمرت كل ما في طريقها.

وبحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية، سجلت السلطات أكثر من 30 إعصارًا عصفوا بست ولايات على الأقل في الوسط والجنوب، هي ولايات كنتاكي وميسوري وتينيسي وميسيسيبي وأركانسو وإلينوي، ودمروا عددًا لم يتسن إحصاؤه بعد من المباني، بينها مصانع ومراكز طبية ومخازن بضائع.

واشنطن لم تعترض.. جانتس يصدر أمرا بالاستعداد لعمل عسكري ضد إيران

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس أبلغ مسئولين بالإدارة الأمريكية بأنه أصدر أوامر للجيش بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران.

وأوضحت الصحيفة أن جانتس عرض على مسئولين أمريكيين جدولا زمنيا لمهاجمة إيران، ولم تبد الإدارة الأمريكية اعتراضها.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أمس إن إيران تحشد قواتها غربي إيران من أجل مهاجمة دول وقوات في الشرق الأوسط، وتحديدا إسرائيل، مضيفًا "ونحن سنفعل كل ما هو ضروري لحماية مواطنينا".

تسونامي محتمل للعدوى.. تحذيرات أوروبية من توسع انتشار متحور أوميكرون

حذر علماء وقادة أوروبيون من انتشار واسع لمتحور أوميكرون شديد العدوى، وسط توقعات بأن يصبح السلالة السائدة من فيروس كورونا في بعض الدول قريبا، ليحل محل من متحور "دلتا" الذي كان الأكثر انتشارا لعدة أشهر.

وأكدت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا أن متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون، ينتشر بسرعة في أنحاء البلاد، متوقعة أن يصبح سلالة مهيمنة في أنحاء المملكة المتحدة قريبا.

وقالت الوكالة في أحدث إحاطة فنية بشأن متحور أوميكرون إن البيانات الحديثة في بريطانيا تؤكد أن "أوميكرون" أكثر قدرة على الانتقال مقارنة بباقي متحورات الفيروس.

حماس تكشف تفاصيل انفجار مخيم البرج الشمالي في لبنان

كشفت حركة حماس الفلسطينية في بيان أسباب وتفاصيل وقوع الانفجار الضخم في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

وقالت حركة حماس في بيان إن حادث الذي حصل في مخيم البرج الشمالي بجنوب لبنان، وبعد الوقوف على ملابسات الحادث، والاستماع لشهود العيان، ومن كانوا يوجدون بالقرب من الحادث، تبين أنه ناتج عن تماس كهربائي في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة لمرضى الكورونا، وكمية من المنظفات والمطهّرات والمواد الأولية المخصّصة لمكافحة وباء كورونا، والتي كانت مخصصة للتوزيع ضمن الجهود الإغاثية، وقد ألحقت النيران الضرر ببعض الممتلكات، وكانت الخسائر محدودة.

وأعربت حماس عن استنكارها لحملة التضليل الإعلامي، ونشر الأخبار الكاذبة التي رافقت الحادث، مؤكدة أن "ما جرى نشره من أخبار عن أسباب الحادث، ومقتل عشرات القتلى، ما هو إلا أخبار مفبركة لا أساس لها من الصحة، كما نؤكد أنه لا صلة للحركة بأي بيان صدر عن الحادث".

المركز الأوروبي يكشف خبرًا سارًا بشأن متحور أوميكرون

أكد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، اليوم السبت، أنه حتى اليوم 11 ديسمبر، كانت حالات الإصابة بمتحور أوميكرون "إما بدون أعراض أو خفيفة"، كما لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن.

ومن ناحية أخرى، أكدت وكالة الأمن الصحي البريطانية أن متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون ينتشر بسرعة في أنحاء البلاد، وتوقعت أن يصبح سلالة مهيمنة في أنحاء المملكة المتحدة قريبا.

ذكرت الوكالة في أحدث إحاطة فنية بشأن المتحور أصدرتها الجمعة أن البيانات الحديثة في بريطانيا تؤكد أن أوميكرون أكثر قدرة على الانتقال مقارنة بباقي سلالات الفيروس.

بريطانيا تدخل على خط الأزمة الروسية الأوكرانية وتوجّه إنذارًا لموسكو

دخلت بريطانيا على خط الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، موجهة تحذيرا لموسكو، في وقت تستضيف فيه مدينة ليفربول الإنجليزية اليوم السبت، اجتماعا لمجموعة الدول الصناعية السبع.

وحذرت وزيرة خارجية بريطانيا ليز تروس من التهديد الروسي لأوكرانيا، مع تصاعد القلق بشأن حشد القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقالت تروس إن هذا الاجتماع سيكون "إظهارًا للوحدة بين الاقتصادات الكبرى ذات التفكير المماثل، وسنكون أقوياء تمامًا في موقفنا ضد العدوان على أوكرانيا".

رئيس وزراء العراق يعلن انسحاب قوات التحالف

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن العراق بدأ في استعادة عافيته، حيث يعود لوضعه الطبيعي.

وقال الكاظمي: "قوات التحالف ستغادر خلال أيام العراق، وخيار "لا دولة" هو خيانة للعراق وشعبه".

وأضاف: "لن نسمح بمس أمن واستقرار العراقيين، وانسحاب قوات التحالف الدولي القتالية خلال أيام".