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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المركز الأوروبي يكشف خبرًا سارًا بشأن متحور أوميكرون

أوميكرون
أوميكرون

أكد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، اليوم السبت، أنه حتى اليوم 11 ديسمبر، كانت حالات الإصابة بمتحور أوميكرون "إما بدون أعراض أو خفيفة"، كما لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن.

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البحرين تسجل إصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"

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دولة جديدة تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون

ومن ناحية أخرى، أكدت وكالة الأمن الصحي البريطانية أن متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون ينتشر بسرعة في أنحاء البلاد، وتوقعت أن يصبح سلالة مهيمنة في أنحاء المملكة المتحدة قريبا.

ذكرت الوكالة في أحدث إحاطة فنية بشأن المتحور أصدرتها الجمعة أن البيانات الحديثة في بريطانيا تؤكد أن أوميكرون أكثر قدرة على الانتقال مقارنة بباقي سلالات الفيروس.

وتظهر أحدث البيانات تسجيل 568 إصابة مؤكدة أو محتملة في بريطانيا بالمتحور أوميكرون بدءا من 8 ديسمبر مقارنة بإصابتين فقط قبل أسبوع.

وتوقعت الوكالة أن تشهد المملكة تسجيل أكثر من مليون إصابة بالمتحور أوميكرون بنهاية الشهر الجاري في حال استمر الاتجاه الحالي ليصبح سلالة مهيمنة بحلول منتصف يناير.
 

فيروس كورونا تحور فيروس كورونا المركز الأوروبي متحور اوميكرون وكالة الأمن الصحي البريطانية

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