دولة جديدة تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون

أعلنت السلطات الصحية في تايوان، اليوم السبت، عن تسجيل أول إصابة بالمتحور "أوميكرون" لمسافر قادم من إفريقيا.

وكانت أعلنت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا، اليوم السبت، عن تسجيل تراجع في عدد الإصابات بمتحور “أوميكرون” جاوتنج التي تعد أول بؤرة لتفشي المتحور.

وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي 19018 حالة مقارنة بـ 22391 في اليوم السابق، وذلك نتيجة تسجيل تراجع الإصابات في مقاطعة جاوتنج، وفقا لقناة “روسيا اليوم”.

ولا تزال المقاطعة حتى الآن أكبر بؤرة لتفشي "أوميركون" رغم تسجيل تراجع.

وقال المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا إن 507 أشخاص تم إدخالهم إلى المستشفيات للعلاج خلال الساعات الـ24 االماضية، مقارنة بـ453 خلال اليوم السابق.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات إلى 5344 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 20 مقارنة مع 22 قبل يوم.