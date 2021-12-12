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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

البلكونة لها قدسيتها.. رأي الشيخ خالد الجندي في واقعة الفتاة الأوكرانية

خالد الجندي
خالد الجندي

أثارت واقعة السيدة الأوكرانية التي خرجت شبه عارية في إحدى البلكونات بمنطقة التجمع الخامس  موجة كبيرة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي حيث هاجمها بعض السكان بينما النشطاء هاجموا من قام بتصويرها ونشر صورها على الفيسبوك وليأتي الشيخ خالد الجندي ويحسم الجدل المثار .

رأي خالد الجندي في واقعة الفتاة الاوكرانية 

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إننا نعيش في دولة قانون، وليس دولة فتاوى، فالقانون يعتبر السيارة مكانا عام،ا ولا يجوز فعل شيء فيها خارج حدود الذوق العام.

وأضاف الجندي خلال برنامجه لعهم يفقهون على دي ام سي: من صوَّر الفتاة الأوكرانية التي خرجت عارية؛ تكون الصور لجهات التحقيق، وليس للنشر، فهو من الامور المخالفة للقانون، كما أن التلصص على الناس ونشرها على السوشيال غير مسموح به.

واقعة السيدة الاوكرانية العارية 

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صور لامرأة تقوم " بنشر غسيلها" في "البلكونة" بإحدى العمارات بمنطقة التجمع، لكن الغريب في الأمر والذي كان سبباً في إثارة الجدل، هو ظهور تلك المرأة بملابسها الداخلية وشبه عارية في البلكونة عدة مرات وهو الأمر الذي أثار حفيظة جيرانها وأوقعها في مشكلة كبرى.

خلال أيام أصبحت المرأة معروفة باسم سيدة البلكونة بالتجمع، وقام بعض الجيران بالتقدم ببلاغ ضدها بعد ظهورها عدة مرات عارية في بلكونة الشقة التي تسكن بها في كمباوند بالتجمع الأول .

وعلى الفور تلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من الأهالي بوقوف سيدة عارية بشكل تام في بلكونة شقة بالتجمع أمام المارين في الشارع.

اانتقلت على الفور قوة امنية لمكان البلاغ وتم التحفظ على السيدة واقتيادها لقسم شرطة التجمع الأول لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول رأي الشيخ خالد الجندي في الواقعة من خلال الفيديوجراف التالي:

الشيخ خالد الجندي العارية الأوكرانية الشيخ خالد الجندي

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