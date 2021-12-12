عدد قتلى أعاصير كنتاكي قد يتجاوز الـ100..والناجون من الانهيارات والانفجارات يحكون أهوالاً

تسببت العواصف في حدوث أعاصير مدمرة في وقت متأخر من يوم الجمعة وفي وقت مبكر من يوم السبت عبر أجزاء من وسط وجنوب الولايات المتحدة، بما في ذلك كنتاكي، حيث قال الحاكم إن عدد القتلى قد يتجاوز 70 بعد "واحدة من أصعب الليالي في تاريخ كنتاكي".

وحسب تقرير "سي إن إن" الأمريكية، فإن من بين أهم الأضرار:تسببت الأعاصير أو الرياح القوية في انهيار مصنعًا للشموع محتلاً في كنتاكي، ومستودع أمازون في غرب إلينوي، ودار رعاية في أركنساس، مما أسفر عن مقتل الناس في كل مجتمع وترك المستجيبين يندفعون لإنقاذ الآخرين".

تم الإبلاغ عن أكثر من 30 إعصارًا في ست ولايات على الأقل، بما في ذلك ميسوري وتينيسي وميسيسيبي. يقول خبراء الأرصاد الجوية في سي إن إن إن امتدادًا يزيد عن 250 ميلاً من أركنساس إلى كنتاكي ربما يكون قد تعرض لإعصار عنيف طويل المسار.

وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير في وقت متأخر من صباح السبت "أنا متأكد من أن الرقم (الذين قتلوا في كنتاكي) شمال 70 .. قد يتجاوز في الواقع 100 قبل انتهاء اليوم. مستوى الدمار لا يشبه أي شيء رأيته في حياتي".

واحدة من أكثر المواقع دمارًا هي مدينة مايفيلد الواقعة في جنوب غرب ولاية كنتاكي، حيث ضرب إعصار مصنع شموع ليلة الجمعة بينما كان الناس يعملون. وقال بشير إن نحو 110 أشخاص كانوا بالداخل ويخشى مقتل العشرات هناك.

وقال بيشير في مؤتمر صحفي بعد ظهر السبت "لقد أنقذوا 40. هناك ما لا يقل عن 15 قدمًا من المعدن فوقها سيارات، وبراميل من المواد الكيميائية المسببة للتآكل، ستكون معجزة إذا تم العثور على أي شخص آخر على قيد الحياة".

قال الحاكم إنه زار داوسون سبرينجز، مسقط رأس والده، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2700 نسمة حيث يقول:"إنهم سيخسرون الكثير من الناس".

وأضاف:"على بعد مبنى واحد من منزل جدي ، لا يوجد منزل قائم ولا نعرف مكان كل هؤلاء الأشخاص".

وأظهر مقطع فيديو من مايفيلد ما تبقلى من المصنع هناك، حيث حقل ضخم من الحطام، معظمه المعدن الملتوي، بارتفاع عدة أقدام، ورجال إنقاذ يستخدمون أيديهم وآلات الحفر.

ومن بين الناجين كانت كيانا بارسونز بيريز، التي قالت إن العمال اقتحموا منطقة آمنة قبل أن تضرب العاصفة. وأثناء حضورها رأت "القليل من الغبار من الرياح. بدأت أذني تتفرقع. وكان الأمر مثل المبنى ، لقد تأرجحنا جميعًا ذهابًا وإيابًا، ثم انفجر - سقط كل شيء علينا".

بعد أن تم تعليقها من الحطام مع الآخرين، استخدمت هاتفها وبدأت بثاً مباشراً على فيسبوك، واتصلت برقم 911، ووالدتها وأحد أقارب زميلها في العمل. كانت تعلم أن رجال الإنقاذ كانوا في الجوار فقط عندما شعرت بالضغط من فوق - الناس يمشون على الحطام.

وقالت:"كنت أصرخ مثل، سيدي، هل يمكنك الحصول على هذا حتى أتمكن من تحريك ساقي؟" ورد عليها:"سيدتي ، هناك حطام يبلغ ارتفاعه نحو 5 أقدام فوقك".

قالت إن رجال الإنقاذ أخرجوها في النهاية مع آخرين.

لم يتم الإفراج عن عدد القتلى الرسمي في كنتاكي ؛ تم الإبلاغ عن وفيات في أركنساس (اثنان) وتينيسي (أربعة) وإلينوي (ستة) وميسوري (اثنان).