حلمي بكر يكشف سبب هجومه على محمد رمضان ويُحذره.. فيديو

كشف الموسيقار حلمي بكر، عن سبب هجومه على محمد رمضان في آخر تصريحاته، قائلاً: "ده مش هجوم .. أنا بس عايز أعرف انت ليه بتحط حواليك حاجات زي الهنود الحُمر! .. والهنود الحُمر هنا يعني مثلاً زي انك تغني وانت مبتعرفش تغني اصلاً".

وأضاف حلمي بكر خلال لقائه مع برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "آخر النهار"، قائلاً: "انت ممثل رائع وأثبت جدارتك .. فانت ممثل بارع لكن متستناش لحد ما الناس تيجي تقولك انت مش مطرب".

وتابع الموسيقار قائلاً: "أنا مش بهاجم أنا بلفت نظرك وممكن أقرص ودنك أو أوجه نقد في حاجة بس .. يعني أنا بقولك انت عظيم في تمثيلك وممكن تغني دراما تخدف الفيلم أو المسلسل اللي بتمثله لكن انت مش مطرب على مسرح".

وواصل حلمي بكر حديثه على محمد رمضان قائلاً: "هي العضلات ودهن الزيت على جسمي هو ده الغنا! .. لما ألاعب عضلاتي زي الراجل الحاوي يبقى هو ده الغنا! .. انتوا عايزين تروحوا فين!".

ونوه الموسيقار أن سبب وجود جمهور كبير لـ محمد رمضان هو دخوله السينما، وتوجه لـ عمل دور "الغلابة"، معقباً: "وظف حب الجمهور ده في خدمة الدراما .. اطلع في دراما غنائية .. لكن متطلعش تغني على المسرح .. أنا مش ضد محمد رمضان .. ومحدش ضد النجاح .. هو منجحش من فراغ .. هو نجح لما عبر عن فئة الغلابة .. فأنا بحذره لأنه نجم".