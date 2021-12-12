تحذير مهم من السفارة السعودية بعد أعاصير أمريكا

وجهت السفارة السعودية لدى واشنطن، تحذيرًا للمواطنين السعوديين، بعد الأعاصير التي ضربت عددًا من الولايات الأمريكية منذ أمس، وراح ضحيتها أكثر من 80 شخصًا.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تود السفارة تحذير المواطنين من موجة الأعاصير التي تضرب ولايات (أركنساس، إلينوي، كنتاكي، ميزوري، ميسيسبي، تينسي)".

وطالبت المواطنين بضرورة اتباع إرشادات السلطات المحلية في كل ولاية، والاتصال بالسفارة في الحالات الطارئة.

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت صباح اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الأعاصير في 5 ولايات أمريكية إلى 83 شخصا على الأقل.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تشير التقارير إلى أن العدد الإجمالي للأعاصير التي ضربت جنوبي الولايات المتحدة يبلغ حوالي 30 إعصارًا.

وأضافت أن ما لا يقل عن 13 شخصاً قتلوا في ولايات أخرى ضربتها العاصفة، بما في ذلك مستودع شركة "أمازون" في إلينوي، ليصل العدد الإجمالي للقتلى إلى 83 شخصا.

ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمساعدة الكاملة من الحكومة الفيدرالية، مؤكدًا أنه يعتزم السفر إلى المناطق المتضررة.

