ارتفاع عدد قتلى الأعاصير في 5 ولايات أمريكية..ونصف مليون شخص بدون كهرباء

أعلنت السلطات الأمريكية ارتفاع عدد ضحايا الأعاصير في 5 ولايات أمريكية إلى 83 شخصا على الأقل.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، تشير التقارير إلى أن العدد الإجمالي للأعاصير التي ضربت جنوبي الولايات المتحدة يبلغ حوالي 30 إعصاراً.

وأضافت أن ما لا يقتل عن 13 شخصاً قتلوا في ولايات أخرى ضربتها العاصفة، بما في ذلك مستودع شركة "أمازون" في إلينوي، ليصل العدد الإجمالي للقتلى إلى 83 شخصا.

قال مسؤول بالمقاطعة إن شخصًا واحدًا على الأقل مات في أركنساس عندما "دمر إعصار إلى حد كبير" دار لرعاية المسنين في مونيت، وتوفي شخص آخر في مكان آخر من الولاية.

توفي أربعة أشخاص في ولاية تينيسي، بينما توفي شخص واحد في ولاية ميسوري.

ووعد بايدن بالمساعدة الكاملة من الحكومة الفيدرالية وقال إنه يعتزم السفر إلى المناطق المتضررة.

حذر العلماء من أن تغير المناخ يجعل العواصف أكثر قوة وتكرارًا. قال بايدن إنه في حين أن التأثير على هذه العواصف بالذات لم يكن واضحًا بعد، "نعلم جميعًا أن كل شيء يكون أكثر كثافة عندما يكون المناخ دافئًا، كل شيء".

وقالت منظمة الصليب الأحمر الأمريكية إنها تعمل على توفير الإغاثة في جميع الولايات الخمس.

أعلن آندي بيشير حاكم ولاية كنتاكي حالة الطوارئ وقال إنه تم نشر العشرات من مسؤولي البحث والإنقاذ إلى جانب الحرس الوطني.

وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير في وقت متأخر من صباح السبت "أنا متأكد من أن الرقم (الذين قتلوا في كنتاكي) شمال 70 .. قد يتجاوز في الواقع 100 قبل انتهاء اليوم. مستوى الدمار لا يشبه أي شيء رأيته في حياتي".

وفقًا لموقع PowerOutage.com، هناك أكثر من نصف مليون منزل في عدة ولايات بدون كهرباء.