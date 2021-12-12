بدء تسجيل بيانات استمارة التقدم لـ امتحانات الإعدادية.. ننشر الرابط والخطوات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن بدء اتاحة تسجيل البيانات بـ الاستمارة الالكترونية للتقدم لـ امتحانات الإعدادية ( الصف الثالث الاعدادي ) من خلال الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم .

وقالت وزارة التربية والتعليم : يتم التسجيل بـ الاستمارة الالكترونية للتقدم لـ امتحانات الاعدادية ( الصف الثالث الإعدادي )، باستخدام البريد الموحد للطلاب بداية من يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021 .

ويمكن تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لـ امتحانات الإعدادية ( الصف الثالث الاعدادي ) من خلال الرابط : moe-register.emis.eg ، وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات .

وقالت وزارة التربية والتعليم، في حالة وجود أي أخطاء في البيانات المسجلة في الاستمارة الالكترونية للتقدم لـ امتحانات الاعدادية ( الصف الثالث الاعدادي ) تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة الالكترونية للطلاب.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة قيام المدارس بمراجعة استمارة التقدم لـ امتحانات الإعدادية ( الصف الثالث الاعدادي ) التي تم تسجيلها عن طريق الطلاب ، والتأكد من صحتها ، وخاصة الصورة الشخصية للطالب ، حيث ستم استخدامها في طباعة الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعي للأوراق الثبوتية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم كذلك على ضرورة قيام المدارس بطباعة كشوف 12 د الإلكترونية بعد إنتهاء الطلاب من التسجيل الإكتروني بـ الاستمارة الالكترونية للتقدم لـ امتحانات الاعدادية ( الصف الثالث الاعدادي ) وتسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة له المدرسة.

وأخيرا أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيتم الإنتهاء من اتاحة التسجيل لـ الاستمارة الالكترونية للتقدم لـ امتحانات الاعدادية ( الصف الثالث الاعدادي ) على موقع وزارة التربية والتعليم بنهاية يوم الاثنين 20 ديسمبر 2021

خطوات التسجيل بـ استمارة التقدم لـ امتحانات الاعدادية

الدخول على الرابط التالى لتفعيل حساب الطالب الموحد :

https://office365.emis.gov.eg/ ، عن طريق إدخال الرقم القومي للطالب وكود الطالب (( كود الطالب هو نفس الكود المستخدم للأبحاث وموجود فى إيصال دفع المصروفات المسددة عن طريق البريد او إيصال سداد رسوم الامتحان )))