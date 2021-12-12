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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء تسجيل بيانات استمارة التقدم لـ امتحانات الإعدادية.. ننشر الرابط والخطوات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن بدء اتاحة تسجيل البيانات بـ الاستمارة الالكترونية للتقدم لـ امتحانات الإعدادية ( الصف الثالث الاعدادي ) من خلال الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم .

وقالت وزارة التربية والتعليم : يتم التسجيل  بـ الاستمارة الالكترونية للتقدم لـ امتحانات الاعدادية ( الصف الثالث الإعدادي )، باستخدام البريد الموحد للطلاب بداية من يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021 .

ويمكن تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لـ امتحانات الإعدادية ( الصف الثالث الاعدادي ) من خلال الرابط  : moe-register.emis.eg ، وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات .

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وقالت وزارة التربية والتعليم، في حالة وجود أي أخطاء في البيانات المسجلة في الاستمارة الالكترونية للتقدم لـ امتحانات الاعدادية ( الصف الثالث الاعدادي ) تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة الالكترونية للطلاب.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة قيام المدارس بمراجعة استمارة التقدم لـ امتحانات الإعدادية ( الصف الثالث الاعدادي ) التي تم تسجيلها عن طريق الطلاب ، والتأكد من صحتها ، وخاصة الصورة الشخصية للطالب ، حيث ستم استخدامها في طباعة الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعي للأوراق الثبوتية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم كذلك على ضرورة قيام المدارس بطباعة كشوف 12 د الإلكترونية بعد إنتهاء الطلاب من التسجيل الإكتروني بـ الاستمارة الالكترونية للتقدم لـ امتحانات الاعدادية ( الصف الثالث الاعدادي )  وتسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة له المدرسة.

وأخيرا أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيتم الإنتهاء من اتاحة التسجيل لـ الاستمارة الالكترونية للتقدم لـ امتحانات الاعدادية ( الصف الثالث الاعدادي ) على موقع وزارة التربية والتعليم بنهاية يوم الاثنين 20 ديسمبر 2021 

خطوات التسجيل  بـ استمارة التقدم لـ امتحانات الاعدادية 

  • الدخول على الرابط التالى لتفعيل حساب الطالب الموحد :

https://office365.emis.gov.eg/ ، عن طريق إدخال الرقم القومي للطالب وكود الطالب (( كود الطالب هو نفس الكود المستخدم للأبحاث وموجود فى إيصال دفع المصروفات المسددة عن طريق البريد او إيصال سداد رسوم الامتحان )))

  • على الطالب الإحتفاظ بكلمة السر والحساب للتسجيل على موقع الاستمارة
  • يدخل الطالب على موقع تسجيل الاستمارة وإدخال الحساب والرقم السري واستكمال ومراجعة البيانات الموجودة
  • يجب ارفاق صورة للطالب ( نفس صورة الاستمارة الورقية حيث ستسخدم الصورة فى طباعة الشهادة الاعدادية للطلاب )
  • على الطالب أن يحفظ النموذج ثم يضغط على اعتماد ، ثم يقوم طباعة الاستمارة نسختين
التربية والتعليم التعليم امتحانات الاعدادية الصف الثالث الإعدادي امتحانات

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