تزوير فج.. وزير التعليم يحذر الرأي العام من 8 شائعات .. تفاصيل

حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على نفي عدد من الشائعات والأخبار المغلوطة التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

و ينشر موقع صدى البلد أبرز 8 شائعات نفاها وزير التربية والتعليم لحسم الجدل الدائر بشأنها على وسائل التواصل الاجتماعي بين الطلاب واولياء الامور .

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب كورونا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الدراسة تسير في المدارس المصرية بانتظام ووفق الجدول الزمني المعلن بشأن العام الدرسي الحالي .

وقال وزير التربية والتعليم : ستتم الامتحانات في المواعيد المعلنة ، ولا يوجد تعطيل للدراسة بسبب جائحة كورونا ، وأى معلومة خلاف هذا هى كاذبة.

جدول امتحانات أولى ثانوي المتداول

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتردد على السوشيال ميديا بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بإعلان جدول امتحانات الصف الاول الثانوي لهذا العام.

وقال وزير التربية والتعليم إن الجدول المتداول على السوشيال ميديا على أنه جدول امتحانات أولى ثانوي لهذا العام ، مزور ومستوحى من جدول العام الماضي باستخدام الفوتوشوب! ، مشيرا إلى أن من زوره نسي أن وظيفة د. رضا حجازي الذي ظهر توقيعه على الجدول المتداول تغيرت .

وأضاف وزير التربية والتعليم : هذه المعلومات تنشرها الوزارة فقط ، ولا أجد سببا واحدا لمثل هذا التزوير الفج.

حذف أجزاء من المناهج قبل امتحانات نصف العام

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه لا يوجد أي قرار بحذف أي أجزاء من المناهج في أى صف دراسي.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : تدريس مناهج يناير مستمر كما في الجدول، رغم اقتصار امتحانات رابعة ابتدائي على ما تم دراسته حتى آخر ديسمبر، حيث أن الوزارة مصرة على ان اتمام الجرعة التعليمية هو الاساس في التعليم.

عودة الاعتراف بـ امتحانات ACT لطلاب الدبلومة الامريكية

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صدور أي قرارات جديدة بشأن امتحانات طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر

وأكد وزير التربية والتعليم أن قرارات ١٤ فبراير لعام ٢٠٢١ الخاصة بطلاب الدبلومة الأمريكية سارية كما هي.

وقال وزير التربية والتعليم : لم تتحدث الوزارة عن إعادة الاعتراف بامتحان ال ACT لطلاب الدبلومة الامريكية على الاطلاق ، مشددا على توقف الاعتراف بها منذ ١٥ اغسطس الماضي ، ويظل الامر كما هو حتى الان.

وأضاف وزير التربية والتعليم : الوزارة هى المصدر "الأوحد" للمعلومات في هذا الصدد، و كذلك كافة امور فصل التنسيق بين شهادات ال SAT و ال ACT عن ال EST فهى من شأن التعليم العالي وليس التربية والتعليم.

منع الطلاب غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول الامتحانات والمدارس

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه لن يتم منع أى طالب من تأدية الامتحان أو الحضور بالمدرسة بسبب عدم التطعيم ضد كورونا.



وقال وزير التربية والتعليم : في نفس الوقت ننصح كل الطلاب من عمر ١٢ فأكثر بالحصول على لقاح كورونا بعد موافقة ولى الأمر.

زيادة صعوبة امتحانات الثانوية العامة حتى لا يحصل طالب عى 90% هذا العام

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التصريح المنسوب إليه والمتداول على السوشيال ميديا ، والذي زعم بأنه اعلن مستوى اسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستؤدي إلى عدم حصول اي طالب على 90% ، و ستجعل مجموع الاول على الثانوية العامة لا يتعدى الـ 70% ، بسبب اعتماد امتحانات الثانوية العامة هذا العام على اسئلة تقيس الفهم العميق لدى الطالب

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : هذا الكلام المتداول كاذب تماما ، ولا اساس له من الصحة ، ولم نقله في اى مكان.

وبخصوص إلغاء التشعيب في الثانوية العامة والجدل المثار بشأن ان هذا القرار سيصعب الوضع على طلاب الثانوية العامة ، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن قرار إلغاء التشعيب إلى علمي علوم وعلمي رياضة ، يتم بعد إعادة صياغة مناهج الثانوية العامة وضم العديد منها لضبط التوازن بين شعبتى العلمي والادبي

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : سوف نعلن تفاصيل إعادة صياغة مناهج الثانوية العامة وضم العديد منها لضبط التوازن بين شعبتى العلمي والأدبي في وقت لاحق

واضاف وزير التربية والتعليم : سنعلن ايضا موقف الطلاب الراسبين وطلاب التقسيم في الثانوية العامة بعد بداية الترم الثاني من هذا العام.

تدريس منهج جديد لطلاب المرحلة الاعدادية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم انه لن يحدث تغيير في مناهج المرحلة الاعدادية.

واوضح وزير التربية والتعليم انه تقرر فقط اضافة "كتيب وظائف المستقبل" لمناهج المرحلة الاعدادية ، مشيرا الى انه هو مجرد كتيب وليس منهجا جديدا

وقال وزير التربية والتعليم : الهدف من كتيب وظائف المستقبل هو فقط ان يتعرف الطلاب على هذه الوظائف قبل اتخاذ قرار بعد الثالث الاعدادي فيما اذا كانوا يودون الاستمرار في التعليم العام أم التعليم الفني.

تضرر طلاب الثانوية العامة من قرار إلغاء التشعيب

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان طلاب الثانوية العامة لن يتضرروا من قرار إلغاء التشعيب ولا داعي للخوف ، حيث قال ان قرار إلغاء التشعيب الى علمي علوم وعلمي رياضة ، سيتم تطبيقه بعد إعادة صياغة مناهج الثانوية العامة وضم العديد منها لضبط التوازن بين شعبتى العلمي والادبي

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : سوف نعلن تفاصيل إعادة صياغة مناهج الثانوية العامة وضم العديد منها لضبط التوازن بين شعبتى العلمي والادبي في وقت لاحق

وأضاف وزير التربية والتعليم : سنعلن ايضا في موقف الطلاب الراسبين وطلاب التقسيم في الثانوية العامة بعد بداية الترم الثاني من هذا العام.