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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد ارتفاع الإصابات بـ أوميكرون .. أستراليا تنوي اتخاذ هذه الخطوة

استراليا ا تنوي تقليص
استراليا ا تنوي تقليص وقت انتظار الحصول على جرعة تنشيطية

أعلنت أستراليا، اليوم الأحد، أنها ستقلص وقت انتظار الحصول على جرعة تنشيطية ضد كوفيد-19 بعد ارتفاع الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وكانت أستراليا قد أعلنت أنها ستعطي جرعة تنشيطية لكل من تجاوز عمره 18 عاماً ومرت ستة أشهر على حصوله على الجرعة الثانية من التطعيم.

ولكن مع ارتفاع إصابات أوميكرون قال وزير الصحة جريج هانت إنه سيتم تقليص هذه الفترة إلى خمسة أشهر بعد الجرعة الثانية.

وقال هانت في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن "إعطاء جرعة تنشيطية بعد مرور خمسة أشهر أو أكثر من الجرعة الثانية سيضمن أن تكون الحماية أقوى وأطول أمداً وينبغي أن يساعد في منع انتشار الفيروس".

وأضاف أن "البيانات من إسرائيل تظهر تعزيز الجرعات التنشيطية التراجع في معدل الإصابة في الفئات العمرية المؤهلة والإصابة بأعراض حادة للمرض لدى من تزيد أعمارهم عن 40 عاما والوفيات لمن هم فوق 60 عاما".

وتعد أستراليا واحدة من أكثر دول العالم تطعيماً مع تطعيم ما يقرب من 90 في المئة من الأشخاص فوق سن 16 عاماً.

وكانت أستراليا قد سجلت 1556 إصابة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بعد تسجيلها يوم السبت أعلى مستوى إصابات يومية منذ ستة أسابيع.

ومنذ بداية جائحة كورونا، سجلت أستراليا نحو 229 ألف إصابة بكوفيد-19 وهو أقل بكثير من العدد المسجل في دول أخرى. وسجلت أستراليا أيضا 2100 حالة وفاة.

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