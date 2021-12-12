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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق فعاليات معرضي "المفروشات 360" و"ترندز 2021".. غداً

صدى البلد

تنطلق غداً "الاثنين" فعاليات معرضي "المفروشات 360"، و"ترندز 2021"، اللذان ينظمهما مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 18 ديسمبر الجاري.

 

ويستقطب الحدثين أكثر من 40 شركة عالمية ومحلية رائدة في قطاع صناعة وتجارة الأثاث المنزلي والتصميم، إلى جانب نخبة من أشهر العلامات التجارية المتخصصة في مجال الأزياء والموضة والاكسسوارات.


ويقدم المعرضان تجربة تسوق فريدة من نوعها لسكان إمارة الشارقة وزوارها بما يتضمنه من عرض لأكثر من 20 ألف منتج، من أحدث وأرقى منتجات الأثاث المنزلي العصري، من غرف النوم والمعيشة والأطفال، والأجهزة المنزلية المتطورة، وأدوات المطبخ، ومعدات الحدائق والإضاءة والكهربائيات، والتصميم الداخلي والخارجي والديكور والمنسوجات المنزلية.

 

كما يضم المعرض مجموعة كبيرة من الأزياء العصرية، وآخر صيحات الموضة، والعباءات ومستلزمات فساتين الحفلات، وأشهر منتجات العطور ومستحضرات التجميل، وسط أسعار متميزة وتخفيضات كبيرة، إلى جانب إتاحة الفرصة للزوار للمشاركة في السحوبات على هدايا قيمة وجوائز ثمينة من ضمنها هاتف أيفون 12 برو.


منصة تجارية مهمة

وتشهد أجنحة معرض "المفروشات 360" حضور واسع لعدد من الشركات العالمية من دول عدة من أبرزها، البرتغال، وإيطاليا، والهند، وتركيا، وإيران، إلى جانب مشاركة كبرى العلامات التجارية مثل رويال للمفروشات، وانتركويل، وهوم ستايل، وجيفاني، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات المحلية والوطنية من ضمنها مفروشات بيت الأصيل، والقباني للأثاث، والبيت الماليزي للأثاث، والسراج، ليشكل منصة تجارية مهمة للتعاون والتواصل التجاري بين الشركات أنفسهم والعاملين في هذا القطاع، إلى جانب اطلاع الزوار  على آخر وأهم ما وصل إليه في عالم التصميم والأثاث والديكور.

 

مشاركة واسعة

ويتميز معرض "ترندز 2021" هذا العام بتنوع وشمولية المنتجات التي سيقدمها، ولا سيما في ظل المشاركة الواسعة من كبار تجار التجزئة وأبرز العلامات التجارية المتخصصة في مجالات الأزياء والموضة، والإكسسوارات، ومن أهمها: ناين ويست، وكيابي، وتومس، ونايكي، وبراند بازار، وريفا، وهاش بابيز، ما يضمن تلبية جميع احتياجات الزوار من مختلف أنواع الملابس والأحذية والحقائب، ويمنحهم فرصة الاطلاع على أحدث التوجهات العالمية في عالم تصميم الأزياء.


ويفتح المعرضان أبوابهما للزوار من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 10 مساءً من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة الثالثة عصراً حتى الحادية عشرة ليلا يوم الجمعة، مع توفر مساحات كبيرة لمواقف السيارات سواء مقابل المركز أو في المبنى الملاصق له مجانا للزوار.

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