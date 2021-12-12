الصحة العالمية: 87% من الوفيات بالأردن كانت من غير الحاصلين على لقاح كورونا

وجهت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن، الدكتورة جميلة الراعبي، رسالة مهمة للأردنيين بشأن لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أنها آمنة وفعالة في تقليل شدة المرض واحتمالية الوفاة عند الإصابة.

ونقل التليفزيون الأردني عن الراعبي قولها في مقطع فيديو مصور تم بثه على جميع منصات منظمة الصحة العالمية في الأردن، إن 82% من الحالات المدخلة إلى المستشفيات و87% من الوفيات في الأردن كانت من بين غير الحاصلين على لقاح كورونا.

وأضافت الراعبي "أثبتت لقاحات كورونا أنها آمنة وفعالة في تقليل شدة المرض واحتمالية الوفاة عند الإصابة بفيروس كورونا وأنه تم إعطاء ما يفوق الثمانية مليارات جرعة عالميا".

ولفتت إلى أن الأشخاص غير الحاصلين على اللقاحات يعتبرون أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى وأكثر عرضة للوفاة عند الإصابة بكوفيد-19.

وكان الأردن تخطى الجمعة، حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت بيانات وزارة الصحة.