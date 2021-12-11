أكثر من 66 ألف إصابة كورونا نشطة في الأردن

أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 66 ألفا و 809 حالة حتى صباح اليوم السبت.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و 917 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 38 حالة وفاة أمس الجمعة.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و 3000 ألفا و 428 إصابة .

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 924 ألفا و 702 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 268 مليوناً و 447 ألفا و 695حالة، شفي منها 242 مليوناً و 336 ألفا و 762حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و 312 آلاف و 25حالة وفاة حول العالم.