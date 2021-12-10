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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن: متحور دلتا أكثر خطورة من أوميكرون

الأردن: متحور دلتا
الأردن: متحور دلتا أكثر خطورة من أوميكرون

قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن الدكتور بسام حجاوي، إن متحور دلتا يخيف الأردنيين أكثر من أوميكرون.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن الأردن قام في مرحلة مبكرة بإجراءات وبروتوكول قوي للكشف عن متحور أوميكرون على أراضيه، لافتا إلى أن جميع الدول كانت تتوقع تسجيل اصابات بمتحور أوميكرون.

وأوضح المسؤول الأردني، أن فرق الاستقصاء الوبائي تقوم باجراءات موسعة للكشف عن المخالطين للاصابات المسجلة، والوصول إلى مصدر الاصابة في الأردن.

وأشار إلى أن المتحورات تأتي إلى الأردن من الخارج، وهذا لا يمنع أن يتحور كورونا في الأردن، حسب صحيفة "الغد" الأردنية.

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وحول قلق العالم من متحور أوميكرون، قال حجاوي إن العالم قلق لأن هنالك موجات كورونا تصيب بعض الدول في هذه الاثناء، وقد يتسبب أوميكرون بزيادة العبء عليها.

وأكد حجاوي أن الأردن لن يعود الى المربع الأول، وأنه سيتم اتخاذ اجراءات بسيطة فقط للتعامل مع أوميكرون.

كانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت الجمعة، تسجيل 38 وفاة و4936 إصابة كورونا جديدة في الأردن، فيما بلغت نسبة ايجابية الفحوص 10.15%.

وبذلك تخطى الأردن عتبة مليون إصابة كورونا، ليسجل مليون و3 آلاف و428 إصابة كورونا منذ بدء الجائحة.

من جانبه، استبعد رئيس الفريق البحثي عن أوميكرون الطبيب عيسى أبو دية، وجود تحور محلي أنتج متحور لفيروس كورونا من نوع أوميكرون بعد إصابة أردني لا يوجد له تاريخ سفر مؤخرا.

فيما قالت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رائدة القطب إن الشخص المصاب بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" ولا يوجد له تاريخ سفر، "قد يكون أصيب بالفيروس بعد تحوره في الأردن".

وأضافت أن "انتقال الفيروس بين الأشخاص قد يؤدي إلى تحوره"، موضحة أن "الشخص المصاب محليا قد يكون خالط أشخاصا آخرين قبل اكتشاف إصابته".

الأردن اوميكرون الصحة الأردنية متحور كورونا سلالة كورونا الجديدة

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