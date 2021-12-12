التحالف العربي في اليمن يعلن القضاء على 200 إرهابي من مليشيات الحوثي

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، اليوم الأحد، تدمير 21 آلية عسكرية، و200 من عناصر مليشيات الحوثي في اليمن.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية: “نفذنا 35 عملية استهداف ضد المليشيات في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، والاستهدافات دمرت 21 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 200 عنصر إرهابي”.

وأكد التحالف تنفيذ 3 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، موضحا أن “عمليات الساحل الغربي استهدفت آليتين عسكريتين، وقضت على أكثر من 15 عنصراً إرهابياً”.

وشدد التحالف على دعمه عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.