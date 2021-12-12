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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عاجل| نجاح عبور السفينة ايفر جيفين قناة السويس وسط إجراءات تأمينية مشددة

السفينة التاريخية
السفينة التاريخية أثناء عبورها قناة السويس

 عبرت سفينة الحاويات البنمية ever given قناة السويس ضمن قافلة الجنوب،  اليوم الاحد، وسط إجراءات  تأمينية خاصة في رحلة عودتها من الصين بمصاحبة قاطرتين تابعتين لقناة السويس و٤ مرشدين بالتبادل.

 

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واستغرقت رحلة عبور السفينة أسفر جيفبن، بالمجري الملاحي لقناة السويس، ١٠ ساعات، بدأت بدخولها القناة في تمام 6:10 صباحا واستمرت رحلتها حتى 4:10 مساءا.

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وانفرد صدي البلد برصد رحلة السفينة الجائحة قناة السويس بالصور والفيديو من داخلها.


وخصصت قناة السويس، إثنين من قاطراتها لتأمين عبور السفينة البنمية “ايفر جيفين”، مجراها الملاحي، وهما قاطرتين مساعد ١ بقيادة القبطان كريم البنا ومساعد  ٢ بقيادة القبطان محمود حنفي.


وتشهد حركة الملاحة بالقناة، اليوم الاحد، عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة  EVER GIVEN ضمن قافلة الجنوب  خلال رحلة العودة بعد انتهاء خضوعها للإصلاحات بالصين.

 

من جهته وجه الفريق أسامة ربيع  رئيس هيئة قناة السويس، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل عبور السفينة بأمان وذلك بتعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة، وهم القبطان عبد الحميد السجيني، والقبطان مجدي خطاب، والقبطان جلال شبكة، والقبطان خيري فتحي، بالإضافة إلي تخصيص القاطرتين مساعد ١ ومساعد ٢ لمصاحبة السفينة خلال رحلتها عبر القناة.


بدأت السفينة Ever Given  رحلة جديدة بعد انتهاء عمليات الاصلاح في حوض Qingdao بالصين، حيث تم تحميلها بحوالي 5000 حاوية وستتوجه لاحقا" إلى شنغهاي قبل أن تتابع رحلتها إلى أوروبا.

 

كانت السفينة قد غادرت قناة السويس في 7 يوليو الماضي بعد نحو 100 يوم من احتجازها بمنطقة البحيرات المرة.

 

ووقّعت قناة السويس عقد تسوية مع الشركة المالكة للسفينة لدفع تعويضات نظير تسببها في تعطل الملاحة بالقناة وما ترتب عليها من خسائر.

 

وتُعَدّ سفينة الحاويات «إيفرجيفين» من أكبر حاويات العالم، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترًا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.


يُذكر أن السفينة عطّلت الملاحة الدولية بالقناة لجنوحها لمدة ستة أيام في مارس الماضي حتى تعويمها في 29 مارس الماضي.

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