بعد واقعة سفاح الاسماعيلية..إطلاق مبادرة "مصر بلا ادمان"

أطلق الصحفيين و الإعلاميين بالإسماعيلية مبادرة تحت عنوان مقترح " مصر بلا إدمان"، تتضمن برامج ومحاضرات توعية لفئة الشباب المستهدفة بالمدارس الثانوي والتعليم الجامعي وتوجيه الدعوة لرجال الدين والأطباء ورجال الأعمال وأعضاء البرلمان للانضمام المبادرة و المساهمة كلا بدورة في تنفيذ هدف"مصر بلا إدمان".



وناشد صحفيين الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مصحة لعلاج الإدمان بالمحافظة وعرض الأمر على المجلس التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، خاصة أن أحد أسباب عدم استكمال المتهم عبد الرحمن “ دبور” المتهم بذبح مواطن بالاسماعيليه علاجه في مصحات الإدمان الخاصة لعدم توافر المبالغ الكبيرة التي تطلبها هذة المصحات لعلاج المدمن.

ووجهت المبادرة الدعوة للمشاركة للفريق اسامه ربيع رئيس هيئة قناه السويس.

ورحبت مبادرة مصر بلا ادمان لصحفيين الاسماعيلية بكل الجهود الداعمة لأهدافها وهو توفير مراكز لعلاج المدمنين بالمحافظة بالمجان بالإضافة إلي توفير إقامات جبرية لعلاج وتأهيل المدمنين لعودتهم الي الشارع الاسماعيلي وهم في كامل عافيتهم البدنية والنفسية.