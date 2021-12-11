عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

شعر وفنون شعبية.. تفاصيل الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان بثقافة الإسماعيلية

ثقافة الإسماعيلية
ثقافة الإسماعيلية

 نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوه بفرع ثقافة الاسماعيلية التابع لاقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية في إطار توجيهات وزارة الثقافة برئاسة أ.د إيناس عبد الدايم لإثراء مسيرة الحراك الثقافي.

txt

«ثقافة كفر الشيخ» تكرم شعراء وأدباء بـ مؤتمر اليوم الواحد.. صور

txt

ورش فنية ومحاضرات لمواجهة التنمر.. فعاليات متنوعة في قصور ثقافة المنيا

 

وأقيم عرض فنى لفرقة الانشاد الديني وذلك بمدرسة الشهيد احمد جمال الابتدائية بالتل الكبير، كما نظم بيت ثقاقة الضبعية محاضرة بعنوان مفهوم الحرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

 

وألقى المحاضرة آمنة عبد الرازق وقالت الحرية هي قدرة الفرد دون إجباره، أو مساومته بشرط أو ضغط خارجي، على اتخاذ قرار، أو تحديد خيار من جملة خيارات مُتاحة. هي التحرر من الضغوط أو القيود التي تكبت طاقة الإنسان وقدراته، وهي عكس العبودية لشخص أو جماعة ما، أو التخلّص من كلّ أنواع وأشكال الإجبار، والتحكّم، والإكراه.


بالاضافة للقاء الاسبوعى لنادى ادب الطفل بالقنطرة شرق تضمن محاضرة بعنوان الابداع وتنمية القدرات للاستاذ محمد حسن تلاها ورشة رسم للاطفال واختتم اللقاء بالإستماع للمواهب المختلفة. 


كما شاركت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية في معرض الكتاب بمدينتي وقدمت مجموعة من الراقصات منها الصيادين، البدوي، ضم ضم، المعالق، بالاضافة لبعض اغنيات من تراث الشارع الاسماعيلي.

قصور الثقافة المنيا وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم حقوق الإنسان الاسماعيلية فعاليات متنوعة الهيئة العامة لقصور الثقافة

ترشيحاتنا

لا جديد في ملف التجديد.. تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الأهلي وبيتسو موسيماني

مازيراتي جريكال تروفيو 2023 تظهر تحت التمويهات.. صور

هل الأبراج شرك بالله ؟.. أمور شرعية تحسم الجدل

أم فقدت أولادها الثلاثة تروي رسالة مؤثرة لنجلها

عماد النحاس يوجه رسالة لـ مهاجم منتخب مصر: ركز فى الملعب

مقتل جندي أرميني وإصابة 8 آخرين خلال اشتباك حدودي مع أذربيجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متخافوش عليا.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالدولة

ماتت مقتولة ولم تنتحر.. صديق سعاد حسني يكشف تفاصيل مقتلها لأول مرة

حلقت شعرها..شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها بأحدث ظهور لها

وزير التعليم لـ "صدى البلد": لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

ننشر صور وأسماء ضحايا حادث الدهس بالشيخ زايد

نجل رجل أعمال يدهس 4 طلاب أسفل عجلات سيارته بالشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمل بسرعة.. قصة امرأة تزوجت 11 رجلًا وخطبت 28 مرة|صور

رغم تلقيها اللقاح.. أول إصابة بفيروس كورونا بسبب عضة فأر تجارب

ماتت مقتولة ولم تنتحر.. صديق سعاد حسني يكشف تفاصيل مقتلها لأول مرة

أبو الوليد بن رشد.. هل كان فيلسوفا موسوعيا أم مترجما لأرسطو؟

فيديو

عدد الفولو والبلوكات.. دوللي شاهين تكشف عن علاقتها بالنجوم على السوشيال ميديا

مبحبش أزعل ماما.. دوللي شاهين: بفضل عائلتي على أي حاجة في الدنيا

حلقت شعرها زيرو.. رسالة من شيرين عبد الوهاب: متخافوش عليا

٢٥ ديسمبر.. تحذير من كارثة عالمية في هذا الوقت

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ