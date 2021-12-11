شعر وفنون شعبية.. تفاصيل الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان بثقافة الإسماعيلية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوه بفرع ثقافة الاسماعيلية التابع لاقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية في إطار توجيهات وزارة الثقافة برئاسة أ.د إيناس عبد الدايم لإثراء مسيرة الحراك الثقافي.

وأقيم عرض فنى لفرقة الانشاد الديني وذلك بمدرسة الشهيد احمد جمال الابتدائية بالتل الكبير، كما نظم بيت ثقاقة الضبعية محاضرة بعنوان مفهوم الحرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وألقى المحاضرة آمنة عبد الرازق وقالت الحرية هي قدرة الفرد دون إجباره، أو مساومته بشرط أو ضغط خارجي، على اتخاذ قرار، أو تحديد خيار من جملة خيارات مُتاحة. هي التحرر من الضغوط أو القيود التي تكبت طاقة الإنسان وقدراته، وهي عكس العبودية لشخص أو جماعة ما، أو التخلّص من كلّ أنواع وأشكال الإجبار، والتحكّم، والإكراه.



بالاضافة للقاء الاسبوعى لنادى ادب الطفل بالقنطرة شرق تضمن محاضرة بعنوان الابداع وتنمية القدرات للاستاذ محمد حسن تلاها ورشة رسم للاطفال واختتم اللقاء بالإستماع للمواهب المختلفة.



كما شاركت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية في معرض الكتاب بمدينتي وقدمت مجموعة من الراقصات منها الصيادين، البدوي، ضم ضم، المعالق، بالاضافة لبعض اغنيات من تراث الشارع الاسماعيلي.