هو استخدام اسمي جريمة؟.. الشيخ الحشاش يُعلق على أنباء إيقافه

بعدما نشر الشيخ الحشاش فيديو له خلال مناسبة عزاء مُعلقًا “الحشاش لما يكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق” أثار هذا التعليق جدلاً على السوشيال ميديا، وأغضب رجال الدين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم انتشرت انباء عن ان نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم أوقفت القارئ الحشاش.



رد الشيخ الحشاش

علق الشيخ إبراهيم الحشاش على خبر إيقافه وإحالته للتحقيق بعد نشره فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتلو فيه آيات القرآن الكريم، وكتب عليه “الحشاش لما يكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق”، قائلاً: “ هو استخدام اسمي جريمة”.

وأضاف “الحشاش”، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه لا صحة لما تم تداوله وأنه لم يتم وقفي، لكن من الممكن أن يكون هناك لبس فى السوق الإعلامي.

وأوضح أن أسمه بالكامل هو الشيخ “صديق إبراهيم بسيوني الحشاش”، مؤكداً أنه يستخدم اسمه فى كل المنشورات وهو شيء مُشرف بالنسبة له لكن استنكر البعض هذا الاسم معلقين “إزاي يبقي شيخ وحشاش”.

كما أوضح أن النقابة أرسلت له استدعاء، ورأى أن رد فعل النقابة أمر طبيعي وأن استدعاءه يمكن أن يكون للتوضيح، لافتاً الى أن عائلة الحشاش عائلة كبيرة ومعروفة على مستوى قرى ومحافظات مصر، مؤكدًا ان اسمه لا يشير لشيء فاسد.

القصة الكاملة لإيقاف قارئ القرآن وإحالته للتحقيق

وكانت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، قررت وقف عضوية الحشاش" لحين حضوره أمام لجنة القيم والمتابعة بالنقابة يوم 18 ديسمبر الجارى، للتحقيق معه بسبب منشور “الحشاش لما يكون فايق”؟

وكشف الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ ونقيب قراء ومحفظى القرآن الكريم، تفاصيل وقف القارئ، قائلا :"كتب على صفحته: الحشاش لما يكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق، تعليقا على مقطع فيديو يتلو فيه القرآن الكريم".

أكد الشيخ محمد حشاد أن النقابة لا تقبل أي تجاوز من العاملين بها، لافتا إلى أن النقابة لا يمكن تتغاضي عمن يحاول الإساءة لها.

وأشار حشاد، إلى أن مثل هذا الحديث لا يجوز أن يخرج من شخص يقرأ كتاب الله، وتم وقف عضويته لحين المثول أمام لجنة التحقيق في النقابة يوم 18 ديسمبر من الشهر الجاري، كما يمكن أن تتم إحالته للنيابة العامة.

وأوضح أن أحد الأشخاص أرسل له الفيديو الذي يقرأ فيه، ووجد مكتوبا عليه كلام لا يليق بقارئ القرآن الكريم، لافتًا إلى أن القارئ اسمه الحشاش، ولكن الجمهور قد يعتبر أن القصد هو «أنه لما يقرأ وهو محشش الناس هتنبسط بيه».

وتابع: نقابة القراء تعرضت لضغوطات من كل جانب "عملتوا إيه وعاجبكم الكلام واضطررنا لنشر بيان أننا أوقفنا عضوية الشيخ مؤقتا لحين حضوره أمام لجنة القيم والمتابعة لشرح وجهة نظره في هذا الكلام وطبعا إحنا بنعتبر أن نقابة القراء بيت للجميع وأنه بيعتبر نفسه والد للجميع.

ووجَّه الشيخ حشاد رسالة إلى الشيخ صديق الحشاش «الإنسان منا دائمًا بيتفادى إنه يقع ولما بتكتب على مواقع التواصل الاجتماعي يقرأها العام والخاص وعشان أنا محدش يفسر كلامي بوجهة أخرى أنا أتفادى هذا الكلام لأن الربط بين الحشاش لما يكون رايق وشوف انت عملت ازاي بين اللي بيتناول الحشيش بيتهيأله انه بيروقه وبيخلي مزاجه عالي وبيخليه يؤدي في المجال اللي بيؤدي فيه أداء كويس والناس فاهمة كده.