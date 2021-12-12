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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

30 ديسمبر.. "أوتوستراد" يحيي حفلا غنائيا في مسرح الزمالك

صدى البلد

يحيي فريق "أوتوستراد" الأردني حفلا غنائيا يوم ٣٠ ديسمبر من الشهر الجاري على خشبة مسرح الزمالك فى السابعة مساءً.

ألهبت الفرقة الأردنية أوتوستراد أجواء القاهرة بإطلالتها الغنائية على مسرح ساقية الصاوي، في مستهل جولتها الفنية في مصر بعد غياب.

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تفاصيل احتفال أوتوستراد بالألبوم الجديد في ساقية الصاوي

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"أوتوستراد" تعزف ألبومها الجديد في حفلها بساقية الصاوي .. صور

تفاصيل حفلي أوتوستراد

وخطفت أوتوستراد عقول جمهورها المصري في رحلة غنائية استمرت قرابة ساعتين مرت خلالها بين أغنيات ألبوماتها الخمسة،  بداية من رائعة "ألبير" وأقدم أغنياتها "راحت يا خال" و"أنا بكرا معطل"، مرورا بأغنيات "استنى شوي" و"مرسال" و "مافي وقت" ختاما بأغنية "حبسة".

كما فاجأت أوتوستراد المصريين بالعرض الأول لأغنيات ألبومها الجديد،  من بينها أغنية "بغيابك" وأغنية "فكرك" التي انتهت من تصوير الكليب الخاص بها قبل قدومها إلى القاهرة. 

وتمتد رحلة أوتوستراد لأكثر من 14 سنة،  وحفرت اسمها كواحدة من أشهر الفرق الغنائية في الأردن والعالم العربي،  وتعتمد موسيقاها على روح موسيقى الروك مع مزجها بلمسات من الريجي والفانك والبوب،  كما تحمل أغانيها طابع البهجة في طريقة الغناء وبساطة وخفة دم كلماتها،  وفي حصيلتها 4 ألبومات، بداية من "في أوتوستراد" و"أوتوستراد" مرورا بألبوم "نيتروجين" وصولا لألبوم "تراثي التوسع إلى الداخل".

مسرح الزمالك موسيقى الروك الفرقة الأردنية أوتوستراد استنى شوي فريق اتوستراد

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