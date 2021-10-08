"أوتوستراد" تعزف ألبومها الجديد في حفلها بساقية الصاوي .. صور

ألهبت الفرقة الأردنية أوتوستراد أجواء القاهرة بإطلالتها الغنائية على مسرح ساقية الصاوي، في مستهل جولتها الفنية في مصر بعد غياب.

تفاصيل حفلي أوتوستراد

وخطفت أوتوستراد عقول جمهورها المصري في رحلة غنائية استمرت قرابة ساعتين مرت خلالها بين أغنيات ألبوماتها الخمسة، بداية من رائعة "ألبير" وأقدم أغنياتها "راحت يا خال" و"أنا بكرا معطل"، مرورا بأغنيات "استنى شوي" و"مرسال" و "مافي وقت" ختاما بأغنية "حبسة".

كما فاجأت أوتوستراد المصريين بالعرض الأول لأغنيات ألبومها الجديد، من بينها أغنية "بغيابك" وأغنية "فكرك" التي انتهت من تصوير الكليب الخاص بها قبل قدومها إلى القاهرة.

واختتمت أوتوستراد ثنائية حفلاتها في الساقية في مستهل جولتها الغنائية الجديدة في مصر، التي تعقبها بسهرة غنائية في إحدى نوادي أكتوبر مساء الأربعاء 13 أكتوبر، ختاما بحفلتها الأولى في الجونة مساء الجمعة 15 أكتوبر، كما يأتي الألبوم الجديد والخامس في مسيرة الباند بعد قرابة أربع سنوات عن ظهور ألبومها الرابع "تراثي".

وتمتد رحلة أوتوستراد لأكثر من 14 سنة، وحفرت اسمها كواحدة من أشهر الفرق الغنائية في الأردن والعالم العربي، وتعتمد موسيقاها على روح موسيقى الروك مع مزجها بلمسات من الريجي والفانك والبوب، كما تحمل أغانيها طابع البهجة في طريقة الغناء وبساطة وخفة دم كلماتها، وفي حصيلتها 4 ألبومات، بداية من "في أوتوستراد" و"أوتوستراد" مرورا بألبوم "نيتروجين" وصولا لألبوم "تراثي التوسع إلى الداخل".