فركش.. أوس أوس يعلن إنتهاء تصوير الفرح فرحنا

انتهت أسرة مسلسل "الفرح فرحنا" من تصوير آخر مشاهد العمل، اليوم الأحد بعد فترة تصوير استغرقت عدة أشهر، ومن المقرر أن ينتهى مخرج العمل من عمليات المونتاج والمكساج خلال الأيام المقبلة.



ونشر أوس أوس عدة صور مع أبطال العمل عبر حسابه علي انستجرام وكتب قائلا "فركش مسلسل #الفرح_فرحنا الحمد لله 💃💃💃💃بشكر كل الناس العسل اللى اشتغلت معاها واتعلمت منهم ❤️وقريبا على قنوات Mbc ومنصه شاهد باذن الله مسلسل #الفرح_فرحنا انتاج : عادل مغربي اخراج :معتز التونى"



مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد ضيوف الشرف مهم أحمد شيبة وعبد الباسط حمودة وغيرهم، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني