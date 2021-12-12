شقيق ياسمين عبد العزيز يهنئ أحمد العوضي بعيد ميلاده.. شاهد

حرص الفنان وائل عبد العزيز علي تهنئة الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاده الـ 36، حيث إنه من مواليد 12 ديسمبر 1985.



ونشر شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة له بصحبة العوضي وعلق عليها: "كل سنه وأنت طيب يا عوضي ربنا يوفقك ومن نجاح لنجاح❤" .



وحل الثنائي أحمد العوضى وزوجته النجمة ياسمين عبد العزيز ضيفان على برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة "Cbc".



يذكر أن أخر أعمال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، وإيمان السيد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.



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