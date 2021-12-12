كايروكي تحيي حفلا غنائيا في الشيخ زايد.. 23 ديسمبر

يحيى فريق كايروكى حفلا غنائيا فى زيد بارك بالسيخ زايد ، يوم 23 ديسمبر ،وتأتى أسعار التذاكر 300 ،500، 650 جنيه.

ومن المقرر ان يقدم فريق كايروكى عدد من الاغانى برزها انت صاحبى وساموراى وافتح قلب اكتر من الاول وصباح الخير.

وكان باند كايروكي نشر صورا من حفل العلمين الأخيرة التي شهدت حضور جمهور كبير، عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبوا برسالة شكر للجمهور: “أقوى جمهور اللي دايماً معانا في كل مكان! شكراً لكل واحد حضر حفلتنا في الساحل!”.

كان كايروكي أقام حفله الماضي في القلعة برفقة المايسترو ناير ناجي تحت عنوان “ريد بُل سيمفونك” وقال المايسترو ناير ناجي وتامر هاشم عازف الدرامز بفريق كايروكي، من خلال بث مباشر عبر صفحة "ريد بل"، عن تجربة المزج بين التوزيع الأوركسترالي وموسيقى الروك.

وقال المايسترو ناير ناجي وتامر هاشم عازف الدرامز بفريق كايروكي، من خلال بث مباشر عبر صفحة "ريدبل"، عن تجربة المزج بين التوزيع الأوركسترالي وموسيقى الروك.

كايروكى

يذكر أن حالة من الجدل الواسع أثارها منظمو حفل فريق كايروكى بسبب الشروط التى وضعت من أجل الحضور بالحفل وهو ما جعلها مادة خصبة لرواد السوشيال ميديا ، ولم يكن هنا الأمر الأول من نوعه حيث شهد حفل الفنانة روبي أيضا حالة من الجدل الواسع بعد إعلان منظمو الحفل عن الشروط الخاصة بدخول الحفل ما تسبب في هجوم شرس على روبي وذلك بسبب منع المحجبات من الدخول وهو الأمر الذى ردت عليه روبي عبر حسابها.