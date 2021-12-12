مخرجة فيلم النهاردة يوم جميل: أحب اقتحام القضايا المسكوت عنها

قالت المخرجة نيفين شلبي، إنها تحب تقديم الأعمال التي تثير الجدل والتي تناقش فيها قضايا المرأة المسكوت عنها وهو ما وجدته في سيناريو فيلم النهاردة يوم جميل.

وأضافت نيفين شلبي، خلال ندوة الفيلم، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية أن اختيارها للأبطال كان مدروس بعناية شديدة وكانت معظمها الاختيارات الأولى.

وشهدت ندوة فيلم النهاردة يوم جميل التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية حالة من الإشادة من قبل الحضور الذين أكدوا على أن العمل يدافع عن قضايا المرأة.

وقالت نجلاء بدر خلال الندوة، إن دورها في العمل جذبها بشدة كونه مختلف تماما ويعتمد بشكل أكل. على الجوانب التمثيلية بعيدا عن الجمال خاصة أنها ظهرت في دور زوجة بدينة وتعاني من تنمر زوجها وخيانته لها أيضا.

وأضافت نجلاء بدر: العمل ككل دفعني للمشاركة فيه كونه يناقش عديد من قضايا المرأة بالإضافة إلا أنه يتطرق إلى قضايا شائكة لم تقدم من قبل كما أنني سعدت بالتعاون مع المخرجة نيفين شلبي والمنتج شريف مندور الذى عرض على العمل.

وحرص على حضور الندوة مجموعة من أبطال الفيلم نجلاء بدر وتقي والمخرجة نيفين شلبي والمنتج شريف مندور.

وكان ثم عرض الفيلم أمس في حفل افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفزنكفونية وحضر الحفل باسم سمرة وأحمد وفيق ودينا وهنا شيحة.

وكشفت الفنانة هنا شيحة، تفاصيل دورها فى فيلم “النهاردة يوم جميل” والذى عرض للمرة الأولى عالميا فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية.

وقالت هنا شيحة لـ “صدى البلد”: “أقدم شخصية سميحة زوجة الفنان أحمد وفيق والتى تتعرض إلى الاغتصاب الزوجى وتناقش هذه القضية ضمن 4 قصص أخرى بالعمل الفنى”.

وأوضحت هنا شيحة، أن العلاقة الزوجية لابد أن تقام على التراضى وبالتفاق بين الطرفين وليست بالإجبار من جانب أى من الطرفين والتى تصل إلى حد الاغتصاب.

وأشارت هنا شيحة إلى أنها سعيدة بتواجدها بمهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية، وعرض الفيلم فى الافتتاح أمر جيد وتتمنى أن يكون هناك فعاليات فنية باستمرار فى مصر.

وأضافت هنا: “كنت قلقة من الفكرة ولكن عند بداية التصوير انتابتني حالة من الحماس لتقديم قضايا المرأة بشكل أكثر عمقا مما قدم من قبل”.

مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية

توافد عدد كبير من النجوم لحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية ولعل من أبرز هؤلاء النجوم باسم سمرة ودينا وهنا شيحة والمخرجة نيفين شلبي وياسمين رحمي والمخرج هاني لاشين ومدير التصوير محسن أحمد.

ينطلق اليوم من دار الأوبرا المصرية الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، برئاسة الناقد السينمائي ياسر محب، والذى من المقرر أن تفتتح فعالياته بعرض فيلم “النهاردة يوم جميل” في عرض أول بالمهرجانات، وهو من بطولة هنا شيحة وباسم سمرة وأحمد وفيق ونجلاء بدر وانتصار ومحمود الليثي، وإخراج نيفين شلبي في أولى تجاربها الإخراجية الروائية الطويلة.

يقدم الحفل الافتتاحي للمهرجان الإعلامية آية الغريانى، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى السادس عشر من ديسمبر الجارى.

يتضمن المهرجان مسابقتين رسميتين، المسابقة الأولى للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، وترأس لجنة تحكيمها الفنانة سلوى محمد على، وتضم في عضويتها الفنانة ناهد السباعي، المخرج عزالدين سعيد والناقدة الجزائرية فاطمة بارودي.