عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مخرجة فيلم النهاردة يوم جميل: أحب اقتحام القضايا المسكوت عنها

صدى البلد

قالت المخرجة نيفين شلبي، إنها تحب تقديم الأعمال التي تثير الجدل والتي تناقش فيها قضايا المرأة المسكوت عنها وهو ما وجدته في سيناريو فيلم النهاردة يوم جميل. 

وأضافت نيفين شلبي، خلال ندوة الفيلم، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية أن اختيارها للأبطال كان مدروس بعناية شديدة وكانت معظمها الاختيارات الأولى. 

وشهدت ندوة فيلم النهاردة يوم جميل التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية حالة من الإشادة من قبل الحضور الذين أكدوا على أن العمل يدافع عن قضايا المرأة. 

وقالت نجلاء بدر خلال الندوة، إن دورها في العمل جذبها بشدة كونه مختلف تماما ويعتمد بشكل أكل. على الجوانب التمثيلية بعيدا عن الجمال خاصة أنها ظهرت في دور زوجة بدينة وتعاني من تنمر زوجها وخيانته لها أيضا. 

وأضافت نجلاء بدر: العمل ككل دفعني للمشاركة فيه كونه يناقش عديد من قضايا المرأة بالإضافة إلا أنه يتطرق إلى قضايا شائكة لم تقدم من قبل كما أنني سعدت بالتعاون مع المخرجة نيفين شلبي والمنتج شريف مندور الذى عرض على العمل. 

وحرص على حضور الندوة مجموعة من أبطال الفيلم نجلاء بدر وتقي والمخرجة نيفين شلبي والمنتج شريف مندور. 

وكان ثم عرض الفيلم أمس في حفل افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفزنكفونية وحضر الحفل باسم سمرة وأحمد وفيق ودينا وهنا شيحة.

وكشفت الفنانة هنا شيحة، تفاصيل دورها فى فيلم “النهاردة يوم جميل” والذى عرض للمرة الأولى عالميا فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية. 

وقالت هنا شيحة لـ “صدى البلد”: “أقدم شخصية سميحة زوجة الفنان أحمد وفيق والتى تتعرض إلى الاغتصاب الزوجى وتناقش هذه القضية ضمن 4 قصص أخرى بالعمل الفنى”.

وأوضحت هنا شيحة، أن العلاقة الزوجية لابد أن تقام على التراضى وبالتفاق بين الطرفين وليست بالإجبار من جانب أى من الطرفين والتى تصل إلى حد الاغتصاب.

وأشارت هنا شيحة إلى أنها سعيدة بتواجدها بمهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية، وعرض الفيلم فى الافتتاح أمر جيد وتتمنى أن يكون هناك فعاليات فنية باستمرار فى مصر. 

وأضافت هنا: “كنت قلقة من الفكرة ولكن عند بداية التصوير انتابتني حالة من الحماس لتقديم قضايا المرأة بشكل أكثر عمقا مما قدم من قبل”.

مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية 

توافد عدد كبير من النجوم لحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية ولعل من أبرز هؤلاء النجوم باسم سمرة ودينا وهنا شيحة والمخرجة نيفين شلبي وياسمين رحمي والمخرج هاني لاشين ومدير التصوير محسن أحمد.

ينطلق اليوم من دار الأوبرا المصرية الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، برئاسة الناقد السينمائي ياسر محب، والذى من المقرر أن تفتتح فعالياته بعرض فيلم “النهاردة يوم جميل”  في عرض أول بالمهرجانات، وهو من بطولة هنا شيحة وباسم سمرة وأحمد وفيق ونجلاء بدر وانتصار ومحمود الليثي، وإخراج نيفين شلبي في أولى تجاربها الإخراجية الروائية الطويلة.

يقدم الحفل الافتتاحي للمهرجان الإعلامية آية الغريانى، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى السادس عشر من ديسمبر الجارى.

يتضمن المهرجان مسابقتين رسميتين، المسابقة الأولى للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، وترأس لجنة تحكيمها الفنانة سلوى محمد على، وتضم في عضويتها الفنانة ناهد السباعي، المخرج عزالدين سعيد والناقدة الجزائرية فاطمة بارودي.

نيفين شلبى المخرجة نيفين شلبى قضايا المرأة المسكوت عنها النهاردة يوم جميل فيلم النهاردة يوم جميل

موضوعات متعلقة

نجلاء بدر: النهاردة يوم جميل يناقش قضايا المرأة بجرأة

هنا شيحة تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب الزوجي في "النهاردة يوم جميل".. فيديو

باب الحديد.. محمود مرسي رفضه بسبب الأجر وسر حبس يوسف شاهين.. نوستالجيا

تجري عملية جراحية للمرة الثالثة.. منة فضالي تطالب جمهورها بالدعاء لوالدتها

ياسمين رئيس تعتذر عن مسلسل عمرو سعد الجديد

نضال الأحمدية تكشف سبب تضارب تصريحات شيرين عن حبها لطليقها

طليقة ماجد المصري.. منى اش اش تعلن تعرضها لسرقة ذهبها وفلوسها| تفاصيل

انهيار ابن محمد عبد الحليم أثناء تشييع جثمان والده إلى مثواه الأخير.. صور

ترشيحاتنا

أمريكا تطالب إثيوبيا بالتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان بأمهرة وعفر

دموع.. أول مواجهة بين شريفة ماهر وابنها على الهواء مع بسمة وهبة

قادرون باختلاف| وزير الشباب والرياضة يكرم مصطفى شعبان

100جنيه رسم مغادرة مصر.. خطة النواب تقر تعديلات جديدة بقانون ضريبة الدمغة

رئيس وزراء بريطانيا يحذر من موجة تضرب البلاد بسبب متحور أوميكرون

طبيب: متوقع أن تصبح سلالة أوميكرون المهيمنة بحلول يناير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

هنا شيحة تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب الزوجي في "النهاردة يوم جميل".. فيديو

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

بتأكلني بإيدها.. والد حسام حبيب يكشف أسرار طلاق شيرين عبد الوهاب

حظر الأفراح وتقديم الشيشة بسبب كورونا.. وعقوبات رادعة للمخالفين

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

موجة أمطار جديدة ونشاط رياح.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم أستطع تدخين سيجارة.. اعترافات هدى شعراوي عن حياتها الزوجية

بعد حلاقة شعرها زيرو.. كيف قيم الطب النفسي حالة شيرين عبد الوهاب؟

مقابل مليار جنيه.. شاهد.. ملياردير ياباني يحلق في الفضاء كالريشة|صور

نوستالجيا| ثعابين راقصة وحيل تسحر أعين الناس.. أسرار جراب «الحاوي» زمان

فيديو

حملات تنظيف المقابر من السحر تعثر على ٢٠ عملا بداخلها

بحضور السيسي.. تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022.. فيديو

أدواره ونهايته ثانوية.. رحيل الفنان محمد عبد الحليم .. فيديوجراف

قريبا طليقي.. زوجة صاحب الصورة الشهيرة مع شيرين تفجر مفاجأة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ