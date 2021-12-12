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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وصول أحد نجوم المسلسل الإسباني لاكاسا دي بابل لمهرجان البحر الأحمر.. فيديو

نجم مسلسل لا كاسا
نجم مسلسل لا كاسا دي بابل

تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو، لوصول الفنان الأسباني داركو بيريك، الشهير بـ شخصية "هلسنكي"، نجم المسلسل الإسباني "لاكاسا دي بابل"، إلى مهرجان البحر الأحمر.

 

وظهر في الفيديو، داركو بيريك “هلسنكي”، علي ريد كاربت فيلم "الأبطال" من مهرجان البحر الأحمر، وهو يلتقط الصور مع المعجبين.

 

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يذكر أنه انطلقت الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالاحتفاء بدور المرأة في السينما، حيث تم تكريم كل من المخرجة السعودية هيفاء المنصور، والأيقونة المصرية والعربية ليلى علوي، والنجمة الفرنسية العالمية كاترين دينوڤ.

 

وانطلقت مراسم حفل الافتتاح مع الممثلة والمنتجة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي والممثل النجم السعودي يعقوب الفرحان.

 

وقدّم المهرجان جائزة تكريم خاصة لرئيس معهد العالم العربي في فرنسا، وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ، وذلك تقديراً لإسهاماته في تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، ولدوره في مدّ الجسور الثقافية بين العالم العربي وفرنسا.

 

يُذكر أن المهرجان سيعرض في دورته الافتتاحية وعلى مدى عشرة أيام 138 فيلماً من 67 بلداً ناطقة بـ34 لغة لمخرجين معروفين ومواهب جديدة يتم اكتشافها وتقديمها لأول مرة. كما يضم برنامج المهرجان 27 فيلماً سعودياً جديداً لمواهب واعدة ترسم ملامح الموجة الجديدة في السينما السعودية.

 

داركو بيريك هلسنكى المسلسل الإسباني لاكاسا دي بابل لاكاسا دي بابل مهرجان البحر الأحمر

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