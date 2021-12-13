سعر ومواصفات مرسيدس بنز GT موديل 2022 في قطر .. صور

تمتلك شركة مرسيدس اسطول ضخم من السيارات المتنوعة، من بينها النسخة AMG GT موديل 2022، والتي تعد واحدة من السيارات القوية لما تحتويه من مواصفات كثيرة، سواء كانت تتعلق بأنظمة الامان والحماية وبرامج الرفاهية، أو عبر الاطلالة الخارجية الرياضية.

مواصفات السيارة مرسيدس بنز GT موديل 2022

تحتوي السيارة على محرك بسعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 469 حصانا، وعزم اقصى للدوران 630 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 304 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال مدة زمنية تستغرق 4 ثواني.

كما دعمت السيارة بمحرك 4000 سي سي ايضا ولكنه قادر على انتاج قوة 576 حصانا، وعزم اقصى للدوران 700 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تقدر بـ 318 كم/ساعة مع علبة تروس أوتوماتيكية تعمل عبر منظومة الدفع الخلفي، مما يمنحها افضلية التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى 100 كم في غضون 3.6 ثانية.

بالاضافة إلى نسخة اخرى بقوة 514 حصانا، وعزم اقصى للدوران 670 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تبلغ 310 كم/ساعة، وقوت تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال توقيت زمني يقدر بـ 3.8 ثانية، مع قياسات هيكلية بلغت 4.546 متر للطول، وبعرض يبلغ 1.939 متر، مع ارتفاع 1.288 متر، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.630.

أسعار السيارة مرسيدس بنز GT موديل 2022 داخل السوق القطري

الفئة الأولى مرسيدس بنز أي ام جي - جي تي 2022 4.0L بقيمة قدرها 489 الف ريال.

الفئة الثانية مرسيدس بنز أي ام جي - جي تي 2022 4.0L R بقيمة قدرها 566 الف ريال.

الفئة الثالثة مرسيدس بنز أي ام جي - جي تي 2022 4.0L S بقيمة قدرها 566 الف ريال.