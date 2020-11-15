مرسيدس تكشف عن الجيل الجديد من G Class AMG موديل 2021

كشفت شركة مرسيدس الألمانية العريقة مؤخرًا عن أحدث إصداراتها القوية فى فئة الدفع الرباعي، وهو الطراز الجديد G Class AMG موديل 2021، لينضم فرد جديد لعائلة الـ SUV من مرسيدس.





ويبدو أن النسخة الجديدة التى ستصدر بشكل رسمي قريبًا جاءت بتعديلات أقوي من شقيقتها السابقة، بعدما أجرت الشركة حزمة من الاختبارات، ولأول مرة فى تاريخ مرسيدس تظهر سيارة فى نسختها الاختبارية بدون تمويهات عدا أجزاء بسيطة منها. أجزاء بسيطة منها.





كشفت الصور المسربة لسيارة G Class AMG موديل 2021 والتي التقطت من داخل حلبة نوربورجرينج الشهيرة، عن مقدمة أمامية ذات مصابيح LED دائرية، تتوسطهم شبكات عريضة تساعد على الحركة الديناميكية للهواء، وتحمل نجمة مرسيدس المميزة.





زودت سيارة G Class AMG موديل 2021 بعجلات رياضية كبيرة تسمح لها خوض الطرق الوعرة بأفضلية، يتواجد داخلها جنوط رياضية تتسم بمظهر هندسي فريد مكون من 8 أضلاع، ويمكن رؤية أقواس المكابح التي تزينت باللون الأحمر المميز، بينما تستمد قوتها من محرك تيربو مزدوج سعة 4 لتر طراز V8.



