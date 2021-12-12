عبدالله بخش يشارك في الفيلم الروائي القصير "الأول والأخير"

انضم مؤخرا الفنان عبدالله بخش ، لأبطال الفيلم القصير "الاول والاخير ينطلق تصويره منتصف اغسطس القادم.

تفاصيل فيلم الاول والاخير



وأكد عبدالله في تصريح صحفي، انه وقع اختياره علي المشاركه في العمل بعدما قام بعمل كاستينج شارك فيه عدد كبير من الممثلين الشباب والساعيين للدخول في تجربه التمثيل، وهو ما جعل الامر صعب في بدايه الاختبارات خاصه وان عدد المشاركين تعدي ال 200 مشترك على حد وصفه.

واشار عبدالله ، انه سيقوم بدور شخص لديه الكثير من المشاكل الزوجيه والتي تدخله في صرعات عديده مع زوجته في إطار اجتماعي.

ويأمل عبدالله أن يقدم الفيلم حاله جيده للمشاهدين وان يعلم كل من يشاهده مقدار المواهب الشبابية التي يتمتع بها الفنانين المستقلين في مصر والوطن العربي دون أي اعتبارات أخرى .

قصة فيلم الاول والاخير



وتدور قصه فيلم الاول والاخير في إطار إجتماعي درامي يناقش بعض المشاكل الأسرية التي تحدث في عالمنا العربي، علي ان يلقي الضوء بشكل مشابه للواقع علي كافة أساليب المعاناة التي تواجهها عدد كبير من الفتيات.

فيلم "الاول والاخير" يعتبر مشروع مشترك من نوعية الأفلام القصيرة التي من المنتظر أن يعرض في كل مهرجانات الأفلام في مصر بدايةً ثم في المهرجانات العالمية.