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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تريند × خبر| محمد رمضان يقبل يد معجبة في آخر حفلاته الغنائية.. أول صور من زفاف ملكة جمال مصر السابقة وعلي غزلان

محمد رمضان
محمد رمضان

رصد موقع «صدى البلد» بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

ميريهان حسين تنشر صورا من كواليس مسلسل ستات بيت المعادي.. شاهد

 

إلهام شاهين تنشر صورا من احتفال سنة الثقافة المصرية التونسية.. شاهد

 

بإطلالة شتوية.. هنا الزاهد تبهر المتابعين عبر انستجرام

 

جاكيت فرو.. نانسي عجرم تتألق في موسم الرياض بإطلالة أنيقة.. شاهد

 

قريبا.. نوال الزغبي تشوق متابعيها لأغنيتها الجديدة "قلبي على قلبه"

 

حبيب الروح والعمر.. أول صور من زفاف ملكة جمال مصر السابقة وعلي غزلان

 

فيديو كوميدي.. كريم محمود عبد العزيز يغني أنت الحظ لـ عمرو دياب..شاهد

 

فستان مكشوف الأكتاف.. بسنت شوقي تتألق من مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

 

تركي آل الشيخ يعلق على وصول موسم الرياض لـ 6 ملايين زائر

 

محمد رمضان يقبل يد معجبة في آخر حفلاته الغنائية.. فيديو

 

بدون تيشيرت.. حسن الرداد يشوق المتابعين لأحدث أعماله بصورة جديدة

 

محمد الشناوي ينشر صورة لأولاده عبر انستجرام.. شاهد

 

وصول أحد نجوم المسلسل الإسباني لاكاسا دي بابل لمهرجان البحر الأحمر.. فيديو

 

تامر عاشور ينشر صورًا من حفله بموسم الرياض.. شاهد

ملكة جمال مصر زفاف ملكة جمال مصر علي غزلان محمد رمضان لاكاسا دي بابل مهرجان البحر الأحمر

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