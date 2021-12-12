جاكيت فرو.. نانسي عجرم تتألق في موسم الرياض بإطلالة أنيقة.. شاهد

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورا جديدة لها من موسم الرياض، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت نانسي عجرم مرتدية جاكيت فرو باللون الأسود، مع فستان أنيق بنفس اللون، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، مع ميك اب رقيق وهادئ.

وعلقت نانسي عجرم علي الصور : “لقطات من موسم الرياض”.

وأحيا الفنان وائل كفوري ، والفنانة نانسي عجرم، حفلًا غنائيًا ساهرًَا ليلة الجمعة 10 ديسمبر على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وضمن فعاليات الحفل، قام كلًا من النجمين: «وائل كفورى ونانسى عجرم» بوضع بصمتهما الأسمنية على wall of fame، كباقي النجوم الذين يشاركون في الفعاليات.

أحدث أعمال نانسي عجرم

حصدت الفنانة نانسي عجرم، 3 مليون و750 ألف مشاهدة، مقتربة من الـ4 ملايين، بأحدث أغنية لها «150» بعد يوم واحد فقط من طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتمكنت نانسى عجرم من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك من خلال أغنيتها الجديدة “150”.

وطرحت المطربة اللبنانية “نانسى عجرم”، كليب 150 عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب وتعاونت في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان والذى تم تصويره فى لبنان بعدد من الأماكن المتفرقة هناك.

وحرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا في إستاد القاهرة.

أغاني ألبوم نانسي عجرم الجديد

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بوصول أحدث أغانيها “سلامات” إلى 10 ملايين مشاهدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت نانسي عجرم صورة لها، مرتدية جامبسوت من اللون البيج، مع نظارة شمس باللون الأسود، تاركة شعرها القصير منسدلا علي كتفيها.

وعلقت عجرم علي الصورة، كاتبة: “10 ملايين مشاهدة لـ سلامات على اليوتيوب، شكرا على حبكم ودعمكم”.