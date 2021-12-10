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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

همة استثنائية.. نانسي عجرم تشكر تركي آل شيخ على جهوده

صدى البلد

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فيديو لزيارتها للمملكة السعودية والترحاب الشديد بتواجدها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتبت: “من قلبي أنا العربية سلام و تحية لجهود هيئة الترفيه و لعراب كل نجاح بالمملكة و خارجها معالي المستشار تركي آل الشيخ 🤍انشالله تضلكن بهالهمة الاستثنائية🙏🏻 اللقاء المنتظر مع أحبائي في المملكة غدًا!وكلني حماس لهاللحظة”. 

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام” - عن حفل الفنان وائل كفوري، والفنانة نانسي عجرم، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وكشفت شركة روتانا، عن بدء بيع تذاكر حفل وائل كفوري ونانسي عجرم بداية من غدا الأربعاء 1 ديسمبر، عبر المتاجر الالكترونية.

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بدون مكياج.. نانسي عجرم تخطف قلوب المتابعين عبر إنستجرام

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نانسي عجرم تقترب من 4 ملايين مشاهدة بأغنية "150"

أحدث أعمال نانسي عجرم

 

حصدت الفنانة نانسي عجرم، 3 مليون و750 ألف مشاهدة، مقتربة من الـ4 ملايين، بأحدث أغنية لها «150» بعد يوم واحد فقط من طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

وتمكنت نانسى عجرم من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك من خلال أغنيتها الجديدة “150”.

 

وكانت طرحت المطربة اللبنانية “نانسى عجرم”، كليب 150 عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب وتعاونت في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان والذى تم تصويره فى لبنان بعدد من الأماكن المتفرقة هناك.

 

وحرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا في إستاد القاهرة.

 

أغاني ألبوم نانسي عجرم الجديد

 

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بوصول أحدث أغانيها “سلامات” إلى 10 ملايين مشاهدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

ونشرت نانسي عجرم صورة لها، مرتدية جامبسوت من اللون البيج، مع نظارة شمس باللون الأسود، تاركة شعرها القصير منسدلا علي كتفيها.

 

وعلقت عجرم علي الصورة، كاتبة: “10 ملايين مشاهدة لـ سلامات على اليوتيوب، شكرا على حبكم ودعمكم”.

تركي ال شيخ نانسي عجرم الفنانة اللبنانية

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