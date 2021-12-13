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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكواليس الكاملة للخطوة القادمة للمدير الفني مع الزمالك

كارتيرون
كارتيرون

قال محمد شبانة عبر برنامجه يوكس تو بوكس المذاع عبر فصاىية "etc" : تسبب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك في حالة من الجدل مؤخرًا بسبب تأخر حصوله على راتبه الشهري وتقديمه إنذار أكثر من مرة للنادي حتى أصبح قاب قوسين أو أدنى من تقديم شكوى لفسخ التعاقد.


وتابع شبانة :  السبب الرئيسي لبقاء كارتيرون مع الزمالك حتى الآن وعدم فسخ التعاقد معه هو عدم إيجاده عرض مقنع حتى الآن حيث تعتبر كل العروض للمدرب ضعيفة وبمقابل مادي أقل مما يحصل عليه من الزمالك وكان آخرها من الحزم السعودي الذي عرض عليه 100 ألف دولار في الوقت الذي يتقاضى فيه 150 ألف دولارشهريًا مع الزمالك.


واضاف : كارتيرون طلب من وكيل أعماله تكثيف البحث عن عرض له حتى لو خارج المنطقة العربية بعدما استقر بشكل كامل على ترك الفريق وقناعته بصعوبة التعامل مع الإدارة الحالية بسبب الخلاف في وجهات النظر بينهما لكنه يرفض دفع الشرط الجزائي من جيبه ويسعى لايجاد نادي يتحمل قيمة الشرط الجزائي وفتح الباب له للرحيل عن الفريق.

باتريس كارتيرون الزمالك الحزم السعودي محمد شبانة الدوري المصري

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