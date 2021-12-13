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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل القانون يٌجرم فكرة تصوير الأخرين في الشوارع أو المنازل؟

قانون جرائم الانترنت
قانون جرائم الانترنت

قالت المحامية نهاد أبو القمصان، إن قانون جرائم الانترنت يُجرم فكرة تصوير الأخرين في الشوارع أو المنازل، مشيرة إلى أن التصوير والتسجيل جريمة، والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة أُخرى.

وأضافت نهاد أبو القمصان في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن تركيب الصور جريمة أيضاً، وتركيب كلام على لسان شخص جريمة، وتأليف صورة وعمل ما يُسمى بـ "الكوميسكس" جريمة، وانتحال شخصية جريمة أيضاً.

ونوهت المحامية أن عقوبة هذه الجرائم تكون الغرامة فقد تصل إلى 50 ألف جنيه، وحبس لـ 6 أشهر، وسنة وسنتين، معقبة: "مفيش أي حالة تستدعي الشخص لتصوير مشهد في الشارع أو المنزل، على إنه أمر يهدد المجتمع أو خارج عن سياق المجتمع".

وتابعت نهاد أبو القمصان أن القانون ينص على أن كل من علم بجريمة فعليه أن يُبلغ، وليس التصوير أو التسجيل، معقبة: "النشر على مواقع التواصل الاجتماعي هي جريمة".

تصوير الأخرين قانون جرائم الانترنت نهاد أبو القمصان مواقع التواصل الاجتماعي الكوميسكس

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