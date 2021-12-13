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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في بيان رسمي.. المصري يطلب تأجيل لقاء المقاصة بعد إصابة 19 فردًا بـ كورونا

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

 أعلن نادي المصري، أنه تقدم بمذكرة عاجلة لاتحاد الكرة ورابطة الأندية لتأجيل لقاء مصر المقاصة المقرر إقامته مساء اليوم الإثنين بسبب إصابة 10 من لا عبى الفريق الأول و9 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي بفيروس كورونا.

وأشار المصري لنتائج المسحة الأخيرة لبيان الخلو من كورونا والتي اسفرت عن إصابة العدد المذكور والذي يحول دون أداء الفريق للمباراة فى الموعد المحدد مساء اليوم الإثنين.

وطالبت إدارة المصري بتفهم موقف النادي إزاء الموقف المستجد والخارج عن إرادة الجميع بالفريق خاصة فى ظل التزام الجهاز الفني والإداري بالإجراءات الاحترازية بمعسكر الفريق ببرج العرب وجميع تنقلات الفريق ما بين مقر الإقامة والملعب الفرعي بإستاد برج العرب قبل وأثناء وعقب التدريبات اليومية.

ومن المقرر أن يلتقي المصري أمام المقاصة في تمام الساعة 5:30 مساء الإثنين، بالمباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع السادس.

نادي المصري اتحاد الكرة رابطة الأندية مصر المقاصة فيروس كورونا ببرج العرب

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