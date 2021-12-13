حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 13 -12 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج لذلك، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الأثنين 13-12- 2021 .
برج الحمل
مهنيا: القمر في برجك يجعلك تضع طابعك الشخصي على كل شيء تلمسه، فقط عليك بتنظيم جهدك.
عاطفيا: تجد اليوم أن لديك روح مبادرة تجعلك محركا ودافعا للأحداث في حياتك الخاصة.
برج الثور
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك للتأمل.. راجع نفسك بصدق لتتفادى الوقوع في أخطاء.
عاطفيا: رغم الضغوط.. فينوس في منزل الحظ تساعدك على مقاومة التوتر في تعاملك مع من تحب.
برج الجوزاء
مهنيا وعائليا: القمر في منزل المشروعات ويساعدك ذلك على أن تبرهن لمن حولك على قدرتك على العطاء.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، قد تلتقي اليوم بأشخاص يؤمنون بك وأصدقاء يدعمونك في خطواتك ويدفعونك للأمام.
برج السرطان
مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس في منزل العمل.. اعمل بدقة وثق بنفسك، وكن لبقا ولا تنزلق في مشاحنات.
عاطفيا وعائليا: ينصحك الفلك بأن تتجنب النقد اللاذع كي لا تثير غضب من تحب.
برج الأسد
عاطفيا واجتماعيا وماليا: اليوم تناغم الشمس والقمر يساعدك أن تشارك الجميع بحب وود، وتحقق مكاسب مهمة.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يمنحك كل الحيوية والطاقة والقدرة على العطاء وتحقق مكاسب مهمة.
برج العذراء
عاطفيا وعائليا: هناك ارتباطات ومسئوليات ووعود تصر اليوم على أن تفي بها.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل يمنحك كل الطاقة اللازمة لإنجاز أعمالك على أكمل وجه، فقط انتبه لحقوقك.
برج الميزان
عاطفيا: استمع للطرف الآخر وكن عادلا ولا تبخسه قدره.
مهنيا وماليا: ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وحاول أن تستدعي اليوم كل ما لديك من قدرة على ضبط النفس، ولا تغامر.
برج العقرب
عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل العلاقات ويساعدك ذلك على التأثير فيمن حولك وتهتم بأزمات الآخرين كأنها أزمتك ويشغلك العطاء.
مهنيا: القمر في منزل العمل يساعدك على توظيف كل ما لديك من معرفة وتثبت قدرتك.
برج القوس
مهنيا واجتماعيا: تناغم الشمس والقمر يدعمك.. تستطيع أن تتبع نظاما مختلفا وتتحرر من القيود والضغوط.
عاطفيا: انتهز اليوم فالقمر في منزل الحب يعدك بمشاعر جميلة.
برج الجدي
اجتماعيا ومهنيا: الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك بأن تبتعد اليوم عمن يثير أعصابك.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تنتبه لمشاعر من حولك، ولا تستسلم للمشاعر السلبية أو لذكريات حزينة من الماضي
برج الدلو
عاطفيا وعائليا: القمر بمنزل العلاقات يدفعك للتعامل بصورة أفضل وتشعر بالثقة والاطمئنان مع الأهل والأخوة والأحباب.
مهنيا واجتماعيا: تناغم الشمس مع القمر يمدك بكل الطاقة والحماس وتزدهر قدرتك على الإنجاز وعلى التواصل.
برج الحوت
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والتشوش، فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك جاذبية، وتحسن استغلال مواهبك، فقط لا تتسرع في أقوالك.
مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني وعليك أن تهتم بالقضايا المهنية والمالية ولا تهمل التفاصيل واعتن بحساباتك.