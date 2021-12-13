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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال يغني "يا حبيبتي يا مصر" في قطر بعد أزمة حفل السعودية.. فيديو

صدى البلد

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال فيديو وهو يغني لمصر خلال حفله في قطر، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” 

وقال عمر كمال في الفيديو: “ جيت حفلة في قطر لقيتها كلها مصريين ” وبدأ في ترديد أغنية “ يا حبيبتي يا مصر ” وتفاعل معه الجمهور الحاضر ، وعلق كمال على الفيديو قائلا “ يا حبيبتى يا مصر من أرض قطر ”. 

ويذكر أن علق الفنان عمر كمال، على قرار نقابة المهن الموسيقية بحفظ التحقيق معه بدعوى الإساءة إلى مصر بعد غنائه فى السعودية أغنية "بنت الجيران".

وكتب "عمر" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "الحمد لله ربنا كريم ورحيم بيا".


أصدرت نقابة الموسيقيين قرارا بحفظ التحقيق مع المطرب عمر كمال بعد التحقيق معه منذ أيام بدعوى الإساءة إلى مصر بعد غنائه فى السعودية أغنية “بنت الجيران” ومع تغيير كلماتها.


وأكدت النقابة أنه تقرر حفظ التحقيق مع عمر كمال نظرا لأن ما نسب إليه غير دقيق وأن ما جاء عبر صفحة منسوبة له أمر غير حقيقي حيث تبين أنها ليست صفحته وبناء عليه تم حفظ التحقيق معه، بشرط عدم نشر اي فيديوهات أخرى على سبيل المزاح.

 

عمر كمال

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