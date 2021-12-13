فينيسيوس: قدمنا أفضل مبارياتنا أمام أتليتكو.. وسنحصد العديد من الألقاب مع نهاية الموسم

قال فينيسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد بأن فريقه قد قدم أفضل مبارياته منذ بداية الموسم أمام أتليتكو مدريد فى الدوري الإسباني.

وحسم ريال مدريد الدربي بالفوز على أتليتكو مدريد بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنبابيو في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

وتمكن فينيسيوس من صناعة هدفي ريال مدريد في المباراة.

وأضاف فينيسيوس في تصريحات لشبكة في إن سبورتس عقب المباراة: "اعتقد أننا قدمنا أفضل مبارياتنا منذ بداية الموسم سواء دفاعيا أو هجوميا".

واستمر "قدمنا مباراة كبيرة أمام خصم كبير، واعتقد بأننا إذا استمرينا بذلك الأداء قد نحتفل بالعديد من الألقاب بنهاية الموسم".

وتابع "أحاول أن أعمل واتدرب وأساعد الفريق بالتمريرات أو تسجيل الأهداف ولكن الفريق ككل قد قدم مباراة كبيرة، وتلك الأمسية كانت من أجل الجماهير التي دعمونا، لذلك سنقاتل على لقب الدوري ونعود بعد ذلك للقتال على دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "يتحسن التفاهم بيني وبين بنزيما في كل مباراة ونتطور أكثر والتفاهم يكون أكبر، واللعب بجانبه يجعل الأمر سهلا ونتدرب على كل ذلك".

وشدد "الكرة الذهبية؟ أنا أحاول وأعمل على التحسن والتطور كل يوم وأريد أن أفوز بالألقاب الكبيرة، وهذا ما أفكر فيه الآن، يمكن أن أفكر في الكرة الفوز بالكرة الذهبية ولكنني مازلت شابا ولدي المزيد من الوقت لكي ألعب وأصنع المزيد من التاريخ في كرة القدم".

بذلك الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 42 في صدارة جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة وبفارق 13 نقطة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الرابع الذي تجمد رصيده عند النقطة الـ 29.