طلائع الجيش يكشف حقيقة طلب التعاقد مع محمود وحيد من الأهلي

قال أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيش، إن مواجهة الأهلي الودية كانت مهمة جدًا بالنسبة له، وحقق منها استفادة جيدة.

ويجري فريق طلائع الجيش استعداداته لاستئناف بطولة الدوري، وذلك بمواجهة بيراميدز.

وكان الأهلي قد التقى بطلائع الجيش وديًا في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2" ببرنامج "جمهور التالتة": "التعاقد مع محمود وحيد لاعب الأهلي؟ أحمد المهدي مدير الكرة بطلائع الجيش هو المسؤول عن التعاقدات".

وأردف: "فنيًا لدينا اثنين لاعبين في نفس مركز محمود وحيد لاعب الأهلي، وهما محمد ناصف ومحمد علي الجويني".

وأتم: "الثنائي على مستوى عالي جدًا ولديهما خبرات كبيرة، ووجود وحيد إضافة كما أنه لاعب جيد، ولكن حتى الآن لا يوجد أي حديث مؤكد على انضمامه إلى طلائع الجيش".